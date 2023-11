Barbara d’Urso: “Le persone mi dicono che il pomeriggio è triste senza di me” “Quando cammino per strada mi dicono ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te’”, dichiara Barbara d’Urso a proposito dei feedback ricevuti dai fan da quando ha lasciato Pomeriggio5.

A cura di Stefania Rocco

Sono trascorsi diversi mesi da quando Barbara d’Urso ha lasciato Pomeriggio5, circa due da quando la trasmissione va in onda con la conduzione di Myrta Merlino. Ma il pubblico, stando a quanto dichiara la conduttrice, non avrebbe dimenticato la ex padrona di casa. “Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te'. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi”, ha fatto sapere la presentatrice in un’intervista a La Stampa cui conferma di stare vivendo un momento molto bello: “È un periodo bellissimo, sto molto bene”.

Barbara d’Urso: “Una nuova trasmissione? Chissà”

“Chissà”, risponde quando le chiedono se stia preparando una nuova trasmissione. Nel frattempo, si dedica al teatro: “Il teatro fa parte della mia vita da sempre. Il primo spettacolo che feci forse fu nel 1990. È una sfaccettatura del mio lavoro assolutamente fondamentale, perché hai un rapporto diretto con il pubblico che, ogni sera, reagisce in maniera diversa. C’è molta emozione quando ci si incontra dopo la messinscena e mi aspettano fuori, sempre con un regalino o un fiore”.

A Londra dopo l’uscita da Pomeriggio5: “Mi sono distaccata da tutto”

D’Urso è rientrata a Milano solo da qualche settimana, dopo una lunga full immersion a Londra, dove si è trasferita per studiare l’inglese. “È stato un bellissimo periodo. Un momento intenso perché avevo tutta la giornata piena per il mio impegno a scuola”, ha raccontato a proposito dei giorni trascorsi all’estero, “Oltre ad altre cose che avevo da fare di lavoro. È stata un’immersione totale in cui mi sono distaccata un po’ da tutto”. Nessun riferimento all’uscita da Mediaset, rete alla quale è legata da un contratto che scadrà a dicembre. E che potrebbe essersi definitivamente lasciata alle spalle, in attesa di capire cosa fare in futuro.