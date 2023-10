“Barbara d’Urso a Sanremo 2024 con Amadeus”, l’indiscrezione per il ritorno in Tv della conduttrice Stando a quanto riporta Novella 2000, sarebbero in crescita le quotazioni per un ritorno in Tv “coi fiocchi” per Barbara d’Urso, addirittura proiettata verso l’Ariston, complice Lucio Presta, agente storico di Amadeus che ora assiste anche lei.

A cura di Andrea Parrella

Il periodo di lontananza dalla Tv di Barbara d'Urso potrebbe finire presto e nel migliore dei modi, con la partecipazione nientemeno che al Festival di Sanremo. La voce, che già circolava nelle scorse settimane, torna a intensificarsi grazie a un articolo comparso su Novella 2000 in uscita il 1 novembre, che torna a battere sul possibile binomio Amadeus-d'Urso per il prossimo febbraio all'Ariston.

Lucio Presta agente di Amadeus e d'Urso

La ragione che rafforzerebbe l'ipotesi è l'eminenza grigia Lucio Presta, da anni agente di Amadeus e da alcuni mesi legato a Barbara d'Urso dopo anni di frecciatine a distanza tra i due. D'Urso, in uscita da Mediaset nei mesi scorsi in una maniera che definire burrascosa sarebbe eufemistico, non ha mai negato il suo desiderio di arrivare a calcare il palco dell'Ariston e ne aveva parlato tempo fa in un'intervista, quando alla conduzione c'era ancora Carlo Conti: "Mi piacerebbe molto fare Sanremo, ma sono ancora piccola. Per ora c’è Carlo Conti che sta facendo un lavoro super. Se lui dovesse stancarsi, io sono pronta e lo farei proprio come lui, pop al punto giusto".

Adesso, pur non essendoci conferme o smentite – Amadeus resta in silenzio assoluto e non ha ancora svelato chi lo affiancherà all'Ariston quest'anno – la cosa si potrebbe realizzare almeno da un punto di vista tecnico, vista la scadenza del contratto di Barbara d'Urso con Mediaset alla fine del 2023 e la condizione di free lance da inizio del prossimo anno. Chissà che la cosa non si realizzi e che Amadeus non decida di portare all'Ariston proprio quella conduttrice che per anni è stata simbolo dell'azienda concorrente alla Rai.

Barbara d'Urso avvistata con Briatore

Intanto Barbara d'Urso, che solo nelle ultime settimane è tornata in Italia dopo un lungo periodo all'estero trascorso tra Regno Unito e Francia, è stata anche avvistata da Novella 2000 insieme a Flavio Briatore. I due sono stati visti insieme a Casa Cipriani, l'esclusivo club milanese, e il dato comune è che entrambi, da tempo, si dichiarano single. Che tra loro possa essere scattato qualcosa di più di una semplice amicizia?