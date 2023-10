Barbara d’Urso lascia Londra: “Esperienza finita per il momento”, poi fa tappa a Parigi Accompagnata dalla sua fedele amica Carolina Bellotti, la conduttrice ha raccontato ai suoi follower la fine della sua esperienza londinese. Ha studiato la lingue per un mese e ora è tempo di andare avanti con i suoi progetti, ma non prima di aver fatto una tappa a Parigi.

A cura di Giulia Turco

Barbara d’Urso ha lasciato Londra dopo un mese di esperienza studio nella capitale iniziato i primi di settembre. Si conclude così il viaggio in trasferita per la conduttrice che presto farà rientro in Italia per affrontare nuove sfide professionali, ancora in parte un mistero. Nel frattempo circolano indiscrezioni sulla possibilità che il suo futuro possa essere ancora fuori dai confini nazionali.

Barbara d’Urso ritarda il suo rientro in Italia

Nella giornata di lunedì 2 ottobre, accompagnata dalla sua fedele amica Carolina Bellotti, la conduttrice ha raccontato ai suoi follower la fine della sua esperienza londinese. Ha studiato la lingue per un mese e ora è tempo di andare avanti con i suoi progetti, ma non prima di aver fatto una tappa a Parigi. Lavoro o piacere? Chi può dirlo. Per il momento d’orso si è limitata a raccontare di aver viaggiato tra le due capitali via treno. “Si conclude per il momento siesta esperienza molto interessante e molto produttiva”, scrive a corredo di uno scatto a bordo dei binari. “Ma quale sarà la prossima destinazione?”.

Il futuro professionale della conduttrice

Per il momento si può parlare solo di indiscrezioni, ma pare che il futuro lavorativo di Barbara d’Urso possa essere lontano dalla tv nostrana e possa prendere un respiro internazionale. È ormai noto che il suo contratto con Mediaset scada a dicembre 2023. Fino a quella data la conduttrice non verrà coinvolta in alcun nuovo progetto con la rete (come si era pensato in un primo momento), ma si occuperà di portare in scena il suo spettacolo teatrale Taxi a due piazze, in programma a Torino il prossimo novembre.

Per quanto riguarda il futuro resta tutto un mistero. Il settimanale DiPiù tuttavia si dice convinto che la nuova avventura professionale della conduttrice sarà targata Netflix, confermando indiscrezioni già in circolo da diversi mesi. A quanto pare, stando al gossip “ha già raggiunto un accordo”, si legge sulla visita, per entrare a far parte del cast di una serie internazionale prodotta proprio dal gigante dello streaming. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2024, “quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale”. Ecco spiegata dunque l’esperienza a Londra, per imparare meglio l’inglese e “migliorare per rendere i dialoghi più fluenti”.