Aurora Ramazzotti: “Non esiste il momento giusto per fare un figlio, la vita la prendo come viene” Aurora risponde alla curiosità dei fan sulla gravidanza. A chi le chiede se il piccolo sia stato voluto in questo momento della sua vita, risponde: “Non c’è un momento giusto o sbagliato, solo un momento migliore”. E chiarisce: “Non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro”.

A cura di Giulia Turco

Aurora Ramazzotti si sta godendo le ultime feste natalizie prima di diventare mamma. Presto lei e il fidanzato Goffredo allargheranno la famiglia, con la nascita di un maschietto. Concluderanno il 2022 in montagna, dove si stanno godendo i panorami innevati insieme all’amico Tommaso Zorzi, che presto diventerà “zio”.

Quando Aurora ha deciso che era il momento di diventare mamma

Approfittando del tempo libero Aurora ha risposto alla curiosità di alcuni utenti sulla gravidanza. In molti le hanno chiesto di più sugli allenamenti, da svolgere sempre sotto il consiglio del medico, così come sull’alimentazione. A chi le ha chiesto se il piccolo in arrivo sia stato voluto in questo momento della sua vita, ha risposto: “Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, forse un momento ‘migliore’, ma comunque ogni fase della vita porta con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante”, ha fatto sapere l’influencer che nel 2022 sente di aver raggiunto un equilibrio personale necessario per la sua serenità. “È talmente grande da necessitare a mio avviso di un po’ di sana incoscienza. Non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che la vede come me”.

Quando nasce il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Il piccolo, del quale non è ancora stato rivelato il nome scelto, nascerà tra la fine di marzo e i primi di aprile 2023. In piena primavera, insomma. Aurora Ramazzotti ha scelto di partorire in Svizzera, in una clinica specializzata e rinomata, molto frequentata dai vip. Si tratta della Clinica Sant’Anna di Sorengo, la stessa dove ha partorito mamma Michelle Hunziker oltre 20 anni prima. Una struttura d’eccellenza che sorge su una collina circondata dal verde e affacciata sul lago di Lugano, dove probabilmente la coppia di neo genitori e la famiglia trascorreranno i primi momenti dopo la nascita del piccolo.