“Non sei l’unica a fare figli”, Aurora Ramazzotti incinta risponde alle critiche sulla gravidanza “Non sei l’unica a fare figli”, è il commento che un utente ha scritto ad Aurora Ramazzotti, criticandola per il fatto di raccontare pubblicamente la sua gravidanza. La futura mamma ha deciso di rispondere, stufa dei continui attacchi: “Non ha senso questa frase, ribeccatevi”.

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Ramazzotti è sempre più presa di mira sui social per via della gravidanza. Dopo essere stata attaccata a causa del suo outfit ("vestita come una scappata di casa"), questa volta gli haters hanno attaccato la 26enne per la scelta di raccontare pubblicamente il periodo che sta attraversando e che presto giungerà al termine, dal momento che ormai è quasi al nono mese di gravidanza. E, come sempre, la futura mamma ha deciso di rispondere a chi l'ha criticata.

"Non sei l'unica a fare figli", Aurora Ramazzotti risponde alle critiche

Tra le sue storie Instagram, Aurora Ramazzotti ha pubblicato il commento di un utente, che le ha scritto: "Non sei l'unica a fare i figli, forza non esagerare". La 26enne, come ormai fa spesso, ha deciso di rispondere e dire la sua, stufa di ricevere continue critiche per via della gravidanza. La futura mamma era convinta che almeno in questo periodo delicato della sua vita gli attacchi da parte degli hater si sarebbero placati, ma così non è stato, anzi: "Mi fa morire perché uno pensa che almeno durante la gravidanza la gente sia disincentivata a tritarti i maroni e invece no. Neanche lì sei libera di esprimerti, trovano sempre il modo. Adesso la frase più gettonata è: ‘Che palle sembra che sei incinta solo tu', ma cosa vuol dire, non ha senso questa frase, ribeccatevi". Poi ha concluso: "Perché mi devo sentire sbagliata nel comunicare una cosa che sto vivendo?".

Il commento scritto da un utente a Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e il racconto della gravidanza sui social

Sempre più spesso e nonostante le critiche, Aurora Ramazzotti sta aggiornando i follower sull'andamento della sua gravidanza, annunciata ufficialmente la scorsa estate. Dopo aver svelato che sarà un maschietto, con un gender reveal al quale erano presenti amici e parenti, l'influencer sta raccontando a tutti coloro che la seguono le paure e i momenti di difficoltà di questi mesi. Qualche tempo fa, infatti, aveva fatto sapere di non riuscire più a dormire la notte per via di frequenti incubi e aveva chiesto rassicurazione alle sue follower: "Faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte". Tutto nella norma hanno poi fatto sapere le donne già mamme che la seguono sui social.