“Vestita come una scappata di casa”, Aurora Ramazzotti incinta risponde ai commenti per il suo look Aurora Ramazzotti, quasi al nono mese di gravidanza, ha risposto a chi le ha detto di essere una “scappata di casa” per via del suo look, condiviso in una storia Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Ramazzotti sempre più vicina al parto. La conduttrice, figlia di Michelle e Eros Ramazzotti, si prepara a diventare mamma per la prima volta. Manca sempre meno alla fatidica data e, nel frattempo, la 26enne condivide su Instagram la sua vita di tutti i giorni, tra lavoro e impegni con la famiglia. Non mancano però le critiche da parte degli haters, questa volta per il suo abbigliamento.

Aurora Ramazzotti criticata per i suoi look con il pancione

Sul suo profilo Instagram, Aurora Ramazzotti ha condiviso una foto scattata nell'ascensore di casa pronta per affrontare la giornata. Cappuccio sollevato, leggins, scarpe da tennis e un cardigan allacciato in vita sono i capi d'abbigliamento scelti per il suo outfit. Un outfit la cui parola d'ordine è comodità, anche in vista di un parto sempre più imminente. La futura mamma è consapevole che il suo look della giornata non è perfettamente alla moda, come ha scritto nella didascalia: "Mi rendo conto di star indossando dei look che urlano ‘madre che porta i bambini a calcio per poi dirigersi a prendere un frappuccino Starbucks e a pilates'".

Una mamma che la segue sui social ha risposto alla storia con un commento che Aurora Ramazzoti ha scelto di pubblicare. "Ma no dai, noi mamme che portiamo i ragazzi a calcio non siamo tutte vestite come scappate di casa", si legge nelle parole della follower. L'influencer e conduttrice però non sembra averla presa benissimo, tanto che sotto ha aggiunto: "Mi stai dando della scappata di casa, okk".

Il racconto della gravidanza di Aurora Ramazzotti

Sempre più spesso, Aurora Ramazzotti aggiorna i follower sull'andamento della sua gravidanza, annunciata la scorsa estate. Dopo aver svelato che sarà un maschietto, con un gender reveal al quale erano presenti amici e parenti, l'influencer sta raccontando a tutti coloro che la seguono le paure e i momenti di difficoltà di questi mesi. Qualche tempo fa, infatti, aveva fatto sapere di non riuscire più a dormire la notte per via di frequenti incubi e aveva chiesto rassicurazione alle sue follower: "Faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte". Tutto nella norma hanno poi fatto sapere le donne già mamme che la seguono sui social.