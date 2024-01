Arrestato lo stalker di Taylor Swift: aveva cercato di entrare nel suo appartamento a New York Arrestato il presunto stalker di Taylor Swift. Nel pomeriggio del 20 gennaio, un uomo è stato fermato dalla polizia dopo aver tentato di entrare nell’appartamento della star a New York, nel quartiere di Tribeca. Stando ad alcune testimonianze, non sarebbe stata la prima volta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Arrestato il presunto stalker di Taylor Swift. Nel pomeriggio del 20 gennaio, un uomo è stato fermato dalla polizia dopo aver tentato di entrare nell'appartamento della star a New York, nel quartiere di Tribeca. La polizia non ha fornito dettagli sul suo conto, ma stando alle parole dei condomini, pare non fosse la prima volta che cercava di avvicinarsi alla star.

Arrestato l'uomo che ha tentato di entrare nell'appartamento di Taylor Swift

L'uomo è stato arrestato dopo aver tentato di entrare nell'appartamento di Taylor Swfit. Non è chiaro se l'artista fosse in casa in quel momento, ma la sua scorta aveva effettuato qualche ora prima dei controlli nel pianerottolo. L'uomo, uno stalker che indossava pantaloni beige, sneaker e giubbotto blu, sapeva esattamente dove si trovasse la casa della popstar. La polizia non ha per ora diffuso la sua identità. I condomini hanno raccontato che non era la prima volta che l'uomo in questione si faceva vedere nel palazzo: nelle scorse settimane, infatti, pare si fosse addormentato sulle scale con un mazzo di fiori. "Voglio incontrare Taylor", rispondeva a chi gli chiedesse cosa faceva lì. L'uomo è stato preso ora in custodia.

I precedenti casi di stalking

Non è la prima volta che degli stalker cercano di entrare negli appartamenti di Taylor Swift. Le sue case negli Stati Uniti, infatti, sono già state prese di mira in diverse occasioni. Prima di questo episodio, uno simile era accaduto lo scorso anno, quando Mitchell Taebel, 37 anni, era stata arrestata dopo essersi presentata fuori dalla casa di Nashville della star. Era stata accusata di intimidazione, molestie, stalking con minaccia di lesioni gravi o morte e violazione della privacy.