Annalisa Minetti si è laureata a 47 anni in Scienze Motorie, il video della proclamazione Annalisa Minetti si è laureata: la cantante, 47 anni, è diventata dottoressa in Scienze Motorie all'Università Telematica San Raffaele a Roma, con il massimo dei voti. Sui social ha condiviso il video della proclamazione.

A cura di Elisabetta Murina

Annalisa Minetti si è laureata. La cantante, atleta paralimpica, che da quando ha 18 anni convive con una malattia degenerativa che la porterà alla cecità completa, ha indossato la corona d'alloro. Sui social ha condiviso il video della proclamazione: ora è dottoressa in Scienze Motorie con il massimo dei voti.

Il video della proclamazione condiviso sui social

Annalisa Minetti ha voluto condividere con i fan l'importante traguardo raggiunto: si è laureata in Scienze Motorie presso l'Università Telematica San Raffaele a Roma, con il massimo dei voti. "Finalmente ce l'abbiamo fatta, un altro traguardo è stato raggiunto", ha commentato in un video pubblicato sul sito Gossip.it. In quello invece mostrato sul suo profilo Instagram, la cantante è seduta davanti al computer, con la corona d'alloro sulla scrivania, mentre in collegamento viene proclamata dottoressa, all'età di 47 anni.

Un altro importante traguardo per Annalisa Minetti

Prima ancora di laurearsi, Annalisa Minetti è diventata un'atleta paralimpica, medaglia d'argento ai campionati italiani paralimpici di triathlon. All'età di 18 anni, la cantate ha scoperto di essere affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, patologie che la portano verso la cecità completa. Nonostante la sua condizione, non ha mai smessi di inseguire i suoi sogni, come quello dello sport, e di battersi per i diritti di tutti."Inclusione è però uno stile di vita, una cultura, non basta parlarne soltanto. Penso che l’attività motoria sia uno strumento molto efficace per insegnarla ai giovanissimi", aveva raccontato in un'intervista a La Verità. Quanto alla sua vita privata, nel 2002 si è sposata a Napoli con il calciatore Gennaro Esposito, dal quale ha avuto nel 2008 il figlio Fabio Massimiliano. Il loro amore è finito nel 2013.