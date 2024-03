Beatrice Manucci: “Pagano 2 mila euro per un mio video su Onlyfans. Lavoro dipendente? Non fa per me” Beatrice Manucci a gennaio ha raggiunto il titolo di ‘prima creator italiana su Onlyfans’ per i suoi guadagni: i ‘visitatori’ arrivano a pagare oltre 2 mila euro per un suo video. Laureata in infermieristiche, “il lavoro da dipendente non fa per me, mi opprime”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matilde Manucci a gennaio è diventata la prima content creator italiana su OnlyFans per i suoi guadagni. Laureata in scienze infermieristiche, ha 24 anni e circa 20 mila iscritti sul suo canale. "Tre anni fa mi sono detta: “perché no”, avevo voglia di provare" ha raccontato la giovane in un'intervista a La Repubblica nella quale ha raccontato delle richieste dei suoi ‘visitatori' e della carriera da infermiera che ha abbandonato: "Non fa per me, il lavoro dipendente mi opprime".

Le parole di Matilde Manucci

La carriera da infermiera "non faceva per me", e ha deciso di iscriversi su OnlyFans arrivando a farsi pagare circa 2 mila euro per alcuni contenuti. Matilde Manucci ha raccontato a La Repubblica: "Mi sono laureata lo stesso per far capire agli altri che non sono una stupida e perché non sono una che molla. Ma non penso che riuscirei mai ad adattarmi a quello stile di vita, il lavoro dipendente mi opprime". I prezzi dei suoi contenuti sono "abbordabili", ha continuato, "un video personalizzato parte da 30 euro. Solo alcuni fan più affezionati hanno speso oltre 2mila euro per i miei prodotti, tasse escluse". Richieste particolari ne sono arrivate tante: Matilde Manucci ha raccontato di aver avuto a che fare con ‘feticisti' o uomini che volevano che lei fingesse di essere la loro fidanzata.

Ci sono poi delle cose a cui dico di no, perché non voglio farle o perché la piattaforma le vieta. Il sesso esplicito non è censurato, ma non si possono mostrare escrementi, persone legate o sangue. Uno dei miei clienti era un feticista del tampax e mi aveva offerto una mancia generosa, ma ho dovuto rifiutare.

Il segreto del successo è "evitare di essere ripetitive" e "farsi venire sempre idee nuove", anche perché, come spiegato dalla content creator, "c’è molta competizione". "Le persone apprezzano anche che sia io stessa a gestire il mio profilo, mentre altre si affidano alle agenzie per chattare al posto loro" ha continuato. Il suo turno di lavoro su OnlyFans comincia nel tardo pomeriggio, quando le persone rientrano dal lavoro: "Cerco di rispondere a tutti, ma dedico più attenzioni a chi sblocca un video o compra una chat. Servono diverse ore e bisogna avere molta pazienza, anche perché non sempre ho voglia di chiacchierare".

Il futuro di Matilde Manucci: "Investirò i miei soldi"

Matilde Manucci ha confessato che OnlyFans, al momento, è un mezzo per raggiungere i suoi obiettivi lavorativi. Ha così concluso: "Magari c’è chi vuole fare questo tutta la vita, ma penso che prima o poi la piattaforma sarà superata. Il mio sogno è di investire i soldi che sto mettendo da parte per aprire la mia impresa personale, ma per scaramanzia non dico altro".