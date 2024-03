Antonella Mosetti difende Asia Nuccetelli: “Mia figlia oggi fa un lavoro normale, è stata cacciata dalla tv” La ex Non è la Rai parla di sua figlia e di come sia stata costretta ad allontanarsi dalla tv: “Oggi fa un lavoro normalissimo, l’hanno messa in un giro di chiacchiere per colpire me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Antonella Mosetti è stata ospite di Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta, e ha parlato della sua vita ma soprattutto del dramma che ha colpito sua figlia, Asia Nuccetelli. Come è noto, la Nuccetelli stava cercando una strada nel mondo della televisione e sembrava pure averla trovata quando, nel 2016, partecipò al Grande Fratello Vip proprio insieme a sua madre. Qualcosa, però, è andato storto: troppe critiche, troppe accuse e Asia Nuccetelli è finita nel dimenticatoio. Ecco cosa ha detto Antonella Mosetti: "C'è stato un attacco mediatico nei suoi confronti, probabilmente voluto da qualcuno".

Le critiche perché la figlia era rifatta: "Oggi tutte le ragazze si cambiano qualcosa"

Asia Nuccetelli era stata messa in mezzo in una serie di critiche per essersi rifatta troppo presto. Questo avrebbe pregiudicato tutto, secondo il racconto di Antonella Mosetti:

Ha provato a fare tv, ma poi l'hanno messa in un giro di chiacchiere, di cose non vere. Forse per colpire me, anche questo accade. Si è rifatta il naso, ma non ero stata io a incentivarla. Era bellissima prima, ora è bella uguale. In un mondo dove le ragazze già da anni sono completamente tutte cambiate, non capisco perché c'è stato questo attacco mediatico su mia figlia voluto da qualcuno.

Asia Nuccetelli: che lavoro fa oggi

Asia Nuccetelli oggi fa un lavoro che è lontano dai riflettori: "Fa un lavoro normalissimo, si impegna molto, non mi chiede niente, solo consigli. Convive da quattro anni, è una ragazza molto sana e molto semplice". In una intervista del settembre 2023 a firma di Daniela Seclì proprio al nostro giornale, la Nuccetelli aveva dichiarato: "Ho avuto problemi emotivi dovuti al mondo della televisione. Venivo fatta passare per la persona che non ero. Forse sono entrata in quel mondo troppo giovane".