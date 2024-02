La storia di Elena Spanò, diventata famosa grazie al ‘dick rate’: “Mi pagano per dare un voto” Elena Spanò ha 22 anni e da un anno ha lasciato il suo lavoro da cameriera per darsi al porno e alla gestione di un profilo su OnlyFans: “I miei genitori sono felici per me. Faccio dick rate e insulto chi mi paga”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Si chiama Elena Spanò, è una classe 2002 ed è una nuova protagonista del mondo hard ‘fatto in casa', quello che trova spazio tra TikTok e OnlyFans. La signorina in questione è la protagonista di un video a luci rosse con un altro protagonista del sottobosco di TikTok: il Dottor Bavaro. "Io faccio dick rating, mi fanno dare una valutazione. Mi pagano e dico sempre la verità: se ce l'hanno piccolo, li insulto pure" ha raccontato la onlyfanser a La Zanzara. I genitori sono felici: "Mi danno anche consigli e sono molto felici per me". Elena Spanò guadagna con la sua attività circa 15mila euro al mese.

"Ho tanti schiavi e mi mandano foto per farsi insultare"

Elena Spanò, stuzzicata da Giuseppe Cruciani, ha raccontato i dettagli sulla sua platea: "Ho tanti schiavi. Che insulti dico? Coglio*e, sei una mer*a, insulti di questo tipo. Le persone mi mandano le foto anche per farsi insultare. Io guadagno e me ne fotto. Io faccio pagare un abbonamento per le cose che faccio su OnlyFans, faccio anche porno". I genitori la approvano: "Come l'hanno presa i miei genitori? Benissimo. Io mi faccio accompagnare da mia sorella, ma lei non fa porno. I miei genitori mi danno anche consigli, sono molto tranquilli con me.

La prima scena hard che ho girato? Avevo 21 anni, cioè un anno fa. Sono nel mondo del porno da un anno. Cosa facevo prima? La cameriera. Oggi guadagno un sacco di soldi, più o meno quindicimila euro al mese puliti solo su OnlyFans. Tornare a studiare? Mai! Voglio fare la vita da ricca. Magari in futuro, investo.

Elena Spanò con il Dottor Bavaro

"Ho fatto sesso con un politico, c'era la foto di sua moglie sul comodino"

Tra le cose più strane che ha fatto anche sesso con un politico, nel letto di casa sua e la foto di sua moglie messa al centro: "Era come se voleva che guardasse". Di chi si tratta?, chiede Cruciani, ma Elena Spanò non fa nomi: "Un politico di centrosinistra mi ha contattato e ha fatto sesso con me con tanto di foto di lei sul comodino. È stata una cosa molto imbarazzante, ma mi è piaciuta".

Che cos'è il dick rating: la nuova moda di OnlyFans

Che cos'è il dick rating? Lo avete capito benissimo: è la ‘valutazione del pene'. In pratica, su OnlyFans c'è la possibilità di richiedere alla star di turno una valutazione del proprio pene previo compenso. Può costare dai 50 ai 200 euro a singola valutazione, ma è chiaramente a discrezione di chi offre il servizio. Non c'è da scandalizzarsi né tantomeno di scivolare in paternalismi sciatti: sono i tempi moderni, signori.