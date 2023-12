Andrea Giambruno, un collega: “Per quei fuorionda ha perso tutto, reputazione e rapporto con Meloni” Un collega di Andrea Giambruno avrebbe confidato al settimanale Nuovo lo stato d’animo di Andrea Giambruno dopo la messa in onda dei fuorionda catturati dietro le quinte di Diario del giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Il settimanale Nuovo ha raccolto la confessione di un collega di Andrea Giambruno secondo il quale il giornalista ed ex conduttore del programma di approfondimento Diario del giorno sarebbe profondamente provato da quanto accaduto poco più di un mese fa con la messa in onda, da parte di Striscia la notizia, dei fuorionda che hanno determinato la fine del suo rapporto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La confessione del collega di Andrea Giambruno

“Per quei fuorionda ha perso tutto. Non solo la conduzione, ma anche la reputazione e, soprattutto, il rapporto con Giorgia Meloni”, avrebbe fatto sapere alla rivista un collega di Giambruno, rimasto anonimo, “Lei, presidente del Consiglio, anche in virtù del ruolo istituzionale che ricopre, lo ha scaricato su due piedi. E per lui questo è il vero colpo al cuore”.

L’ipotesi di una causa di Giambruno a Mediaset

La notizia non è stata confermata dal diretto interessato ma da settimane si rincorrono numerose indiscrezioni a proposito dell’intenzione di Andrea Giambruno di fare causa a Mediaset per la messa in onda dei filmati che hanno provocato un terremoto nella sua vita privata e professionale. Il giornalista ed ex compagno di Giorgia Meloni avrebbe confidato agli amici l’intenzione di ricorrere alle vie legali, proponendo una causa “per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa”. Il giornalista non ha commentato le indiscrezioni che lo volevano sul piede di guerra, limitandosi a fornire alcuna indicazione rispetto alle notizie circolate di recente. Del resto, alcuni colleghi avrebbero descritto l’atteggiamento dell’ex compagno della presidente del Consiglio Meloni come “così riservato da non essere più lui”. Va in questo senso anche la scelta di non comparire più in video, almeno per il momento: Giambruno è rimasto dietro le quinte della trasmissione Diario del giorno, programma che ha scelto, di comune accordo con Mediaset, di non condurre.