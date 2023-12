Amputata la gamba al padre di Britney Spears: la cantante pronta a riavvicinarsi alla famiglia Secondo quanto riporta TMZ, il padre di Britney Spears starebbe affrontando gravi problemi di salute. La cantante vorrebbe aiutarlo.

Il padre di Britney Spears, Jamie, starebbe affrontando gravi problemi di salute. Ad annunciare la notizia, il tabloid TMZ. Secondo quanto riportato, all'uomo sarebbe stata amputata una gamba un mese fa. Intanto, sembra che la cantante abbia manifestato il desiderio di riconciliarsi con la sua famiglia.

I problemi di salute del padre di Britney Spears

Jamie Spears, secondo quanto sostiene TMZ, avrebbe riportato una grave infezione a una gamba, che lo avrebbe costretto in ospedale per settimane. Dopo essersi sottoposto a cinque interventi chirurgici che non sono bastati a contenere l'infezione, i medici hanno deciso di ricorrere all'amputazione. Dopo il delicato intervento, Jamie Spears avrebbe manifestato altri disturbi. Potrebbe essere la situazione delicata in cui l'uomo si trova ad aver spinto Britney Spears a riavvicinarsi.

Britney Spears vorrebbe riavvicinarsi alla famiglia

Britney Spears è reduce dalla fine del matrimonio con Sam Asghari. Secondo quanto riporta TMZ, in questa fase della sua vita, la cantante starebbe avvertendo il desiderio di riavvicinarsi alla sua famiglia, dopo una lunga vicenda legale che l'ha vista contrapporsi al padre Jamie, suo tutore. Tutela revocata dopo 13 anni. Alcune fonti avrebbero confidato al tabloid, che Britney sentirebbe la mancanza del padre e avrebbe anche pensato di fargli avere dei soldi per aiutarlo. Anche il padre non vedrebbe l'ora di riabbracciare sua figlia. Intanto la cantante – che lo scorso 2 dicembre ha compiuto 42 anni – avrebbe invitato la madre Lynne al suo compleanno. Così, le due si sarebbero riabbracciate e, dopo quell'incontro, avrebbero continuato a sentirsi al telefono. La sorella Jamie Lynn, sebbene sia stata invitata anche lei, non ha potuto presenziare, ma anche in questo caso si sarebbe riaperto un dialogo. Anche il fratello Bryan avrebbe rivisto Britney. Le indiscrezioni riportate da TMZ, sembrano confermate da un post pubblicato in queste ore dalla stessa Spears:

Essere abbracciata dalla famiglia quest'anno e sapere che ci sono persone di cui puoi fidarti. Mi sento fortunata. Vi amo tutti così tanto.