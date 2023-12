Il figlio di Gabriele Cirilli si è laureato, la foto di famiglia e la dedica del padre: “Orgoglio” Mattia, figlio di Gabriele Cirilli, si è laureato. Il padre, storico concorrente di Tale e Quale Show, ha condiviso uno scatto di famiglia su Instagram con una dedica speciale al neo dottore: “Orgoglio, onore, felicità, soddisfazione, Amore unico per noi”.

A cura di Elisabetta Murina

Il figlio di Gabriele Cirilli si è laureato. Mattia, 22 anni, ha indossato per la prima volta la corona d'alloro e ha festeggiato l'importante traguardo con i genitori. Uno scatto di famiglia, a ricordo della giornata, è stato condiviso sui social dal comico e storico concorrente di Tale e quale Show, con una dedica speciale.

La dedica di Gabriele Cirilli al figlio Mattia

È stato Gabriele Cirilli a condividere sui social l'importante traguardo raggiunto dal figlio Mattia, che si è laureato per la prima volta. "Orgoglio, onore, felicità, soddisfazione, Amore unico per noi", ha scritto l'ex concorrente di Tale e quale Show mostrandosi sorridente accanto al neo dottore e alla moglie Maria De Luca, che raramente appare in pubblico. Poi Cirilli ha continuato esprimendo tutta la sua felicità per la laurea del figlio: "Caro Dottor Cirilli Mattia adesso tocca a te. Dedico questa Laurea anche ai miei genitori, che tanto avrebbero voluto per me questo risultato. Ma tanto stanno godendo da lassù".

La famiglia di Gabriele Cirilli: il figlio Mattia e la moglie Maria

È un amore forte e duraturo quello che lega Gabriele Cirilli alla moglie Maria: si sono fidanzati quando entrambi avevano 17 anni e non si sono più lasciati. Insieme hanno condiviso gran parte delle loro vite e dopo circa 10 anni di fidanzamento sono convolati a nozze. Lei, per amore di lui, avrebbe messo in stand by il suo lavoro da farmacista. Nel 2001 è poi nato Mattia, il loro unico figlio, che si è appena laureato e non sembra intenzionato a iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo. "La prima volta che ho preso in braccio mio figlio è stata un’esperienza bellissima. Non c’ero quando ha partorito perché stavo lavorando a Zelig", aveva raccontato il comico qualche anno fa ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.