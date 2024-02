Alice Campello posta una foto con l’amica Chiara Ferragni ma il test fallisce, è pioggia di critiche Alice Campello, influencer e moglie di Alvaro Morata, ha postato una foto scattata con l’amica Chiara Ferragni. Centinaia di critiche tra i commenti, che non appaiono quando a postare lo stesso scatto è Chiara. Ma i commenti dal suo profilo sono limitati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Fallisce il “test” di Alice Campello che, dal suo profilo Instagram, posta una foto scattata insieme all’amica Chiara Ferragni. Dopo che il caso Balocco è scoppiato, sono pochi i personaggi noti che hanno manifestato apertamente il proprio supporto a Ferragni. La stragrande maggioranza, pur non avendo commentato pubblicamente l’accaduto, resta probabilmente in attesa che sia la Procura di Milano a chiarire quanto accaduto. Non è il caso della moglie di Alvaro Morata che, poche ore fa, ha voluto testimoniare pubblicamente il suo sostegno all’amica Chiara pubblicando su Instagram una foto in cui compaiono entrambe. “Chiara”, scrive Alice nella caption del post, nome al quale fa seguire una serie di cuori, a testimonianza dell’affetto che le lega. “Ti voglio bene davvero”, è il commento di Ferragni, una delle poche note positive. Per il resto, infatti, il post attira una valanga di critiche.

La differenza tra la foto postata da Ferragni e quella pubblicata da Campello

Sono centinaia gli utenti che hanno approfittato del post pubblicato da Alice e della possibilità di commentare liberamente la foto per prendere pubblicamente le distanze da Chiara dopo il caso Balocco. Ferragni, indagata, non ha ricevuto alcuna condanna né è stata rinviata a giudizio, eppure per buona parte degli utenti che hanno commentato su Instagram la sua credibilità è ormai irrimediabilmente minata. Decine sono coloro che hanno criticato Alice per la foto con Ferragni, ancora di più quelli che hanno approfittato del post per rivolgersi direttamente a Chiara dopo l’apertura dei fascicoli a carico suo e delle sue società in diverse procure italiane. Per la maggior parte i commenti a carico di Chiara sono negativi, una testimonianza del fatto che, nonostante il tempo trascorso dallo scandalo scoppiato a metà dicembre, il sentiment nei suoi confronti non è cambiato. Diversa è la situazione sul profilo di Chiara. Ferragni ha condiviso la stessa foto postata da Campello e, nel suo caso, i commenti sono tutti positivi. Ma la marcata differenza tra i due post è da ricercare nel fatto che sul profilo di Chiara i commenti sono “limitati”: solo gli utenti seguiti dall’influencer (amici e pagine fan, per la maggior parte) possono commentare i suoi post.

Non cambia la media like di Chiara Ferragni, è ancora alta come prima del caso Balocco

Un elemento rimasto immutato rispetto al periodo che ha preceduto il caso Balocco è la media dei like ottenuti da Ferragni sotto ogni post. Quello con Alice Campello, ad esempio, ha ottenuto oltre 500mila like, un numero altissimo e in linea con il numero dei like prodotti da Chiara prima del caso Balocco. Diversa è la situazione relativa al numero di follower, calati a 29,2 milioni. Sono circa 500mila gli utenti che hanno defollowato l’influencer fino a oggi.