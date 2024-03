Alba Parietti: “Io e Fabio Adami non ci sposiamo, ci amiamo molto ma a lui questo amore è costato” Alba Parietti si racconta nel programma Storie di Donne al Bivio, condotto da Monica Setta. La showgirl parla del suo compagno, Fabio Adami, che non sposerà ma che ama tantissimo. Poi racconta i tanti incontri fatti nella sua carriera, anche con diverse star che non hanno esitato a corteggiarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alba Parietti sarà ospite del programma Storie di donne al bivio, condotto da Monica Setta e in onda il sabato alle 14 su Rai2. La showgirl ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera e, inoltre, ha rivelato che non sposerà Fabio Adami, il suo compagno, dichiarando di essere felice di come stia andando la loro relazione dopo due anni insieme.

L'amore con Fabio Adami

Alba Parietti è sempre stata una delle protagoniste dello spettacolo che non ha mai avuto timore di raccontarsi, parlando di vari momenti della sua vita. Da due anni accanto a lei c'è l'imprenditore Fabio Adami, conosciuto casualmente e diventato il suo compagno. Nonostante la loro storia vada a gonfie vele i due, però, non faranno un ulteriore passo:

Io e Fabio non ci sposiamo. Stiamo insieme da due anni e ci amiamo moltissimo. A lui questo amore è costato, perché ha riorganizzato la sua esistenza anche di padre. Ma ci siamo innamorati come due ragazzini. Lui è un po' fanciullino e mi ha conquistato con la sua bontà.

Alba Parietti e Fabio Adami, fonte Instagram

Le star che hanno cortaggiato Alba Parietti

Durante l'intervista, la showgirl non si è risparmiata nel raccontare il suo passato, fatto di incontri interessanti con personaggi assai noti nel mondo dello spettacolo. In molti, vista la sua avvenenza, sin da ragazza, avevano provato a corteggiarla, ma Alba Parietti ha sempre dimostrato di essere una donna sicura di sé, per niente intimorita dalla notorietà della star in questione:

Ho conosciuto Simon Le Bon un anno a Sanremo insieme ai Duran Duran. Mi vide e il suo manager venne subito a chiedermi di accettare di bere un te insieme al Royal. Ero giovane, ma me la tiravo già molto. Lo feci penare, poi al Royal ci andai, ma ero sicura che per lui sarebbe stato un capriccio. E io non ho mai voluto cedere ai capricci degli uomini.

Ci sono stati molti amori nella sua vita, dopo l'unione con Franco Oppini. Da Stefano Bonaga a Christopher Lambert, dal principe Giuseppe Lanza di Scalea all'ultimo compagno Fabio Adami. Tra i vari ricordi, rammenta l'incontro con Julio Iglesias:

Iglesias lo conobbi a Ibiza. Organizzava una cena per sole donne bionde, ma volle anche me che ero bruna. Per fare colpo mi disse a bruciapelo: hai i denti finti. Fece di tutto per conquistarmi come aveva già fatto Alain Delon. Siamo rimasti in ottimi rapporti. Iglesias è un simpatico. La gente viene beccata con la droga e lui, invece, è stato fermato recentemente in un aeroporto con valigie piene di cibo!