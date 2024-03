Alba Parietti e il sessismo dei maschi: “Ferrara mi disse: non parlo di politica con le soubrette” Alba Parietti si racconta al Fatto Quotidiano e parla del sessismo subito quando ha cominciato a fare l’opinionista politica: “Giuliano Ferrara mi disse “io non parlo con le soubrette’. L’indice di maschilismo qui è fuori scala e contiene l’idea che si può offendere, devastare la reputazione dell’altro solo in ragione del sesso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alba Parietti, classe 1961, una vita nel mondo dello spettacolo tra cinema, televisione, programmi di approfondimento. Una vita trascorsa anche da opinionista politica, non nascondendo mai il suo colore politico: il rosso della sinistra. Al Fatto Quotidiano, l'attrice di Abbronzatissimi e Il macellaio rivela: "Rimane difficile stare in politica ed essere donna". E sul sessismo subito: "Per molti ero solo una coscia lunga, nemmeno la sinistra mi ha difeso".

Le parole di Alba Parietti

Alba Parietti rivela che quando nel 1992 cominciò a esordire come opinionista politica, non fu accettata dall'ambiente maschile. Ricorda uno scontro dialettico con Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio:

Era il 1992 quando mi diedero l'appellativo di ‘coscia lunga della sinistra'. Venendo la carezza dalla parte politica opposta alla mia l'intento era chiaro. Volevano spennacchiarmi, screditarmi, ridurmi a supervelina. Una donna che parla di politica? E in effetti sa come mi replicò Giuliano Ferrara in un dibattito organizzato al Lingotto, mi pare, erano i giorni del congresso fondativo del Pd. "Io non parlo con una soubrette". L'indice di maschilismo qui è fuori scala e contiene l'idea che si può offendere, devastare la reputazione dell'altro solo in ragione del sesso.

"Ho avuto tanti fidanzati di destra"

Figlia di partigiano, Alba Parietti non ha mai votato a destra anche se "mi piace Zaia, il presidente del Veneto. Pragmatico, efficiente, non farfallone. Purtroppo non posso votarlo. La discriminante conta". Ma ha avuto tanti fidanzati di destra: "Parecchie volte, lo ammetto, mi è capitato di innamorarmi di uno di destra". In un racconto a Fanpage.it, Alba Parietti disse dei no ai miliardi di Silvio Berlusconi: "Berlusconi mi aveva offerto nove miliardi delle vecchie lire per andare a Mediaset e dissi di no".