Alan Ritchson e la dieta per fare Reacher: "Sono passato da 92 a 106 kg in 8 mesi e ho mangiato tantissimo" L'attore, intervistato da GQ, ha parlato della sua preparazione e dei suoi allenamenti per arrivare a essere Jack Reacher nella serie Prime Video: "Tutti scrivono che ho messo 15 kg di muscoli, ma non è così. Ho fatto sacrifici, ho distrutto il mio corpo".

L'uomo del momento è Alan Ritchson. Il protagonista di Reacher, la serie Prime Video basata sui romanzi di Lee Child, ha fatto chiarezza sul regime nutrizionale e sul suo allenamento per arrivare a essere quella montagna di muscoli che è al momento. A dire dell'attore, molti parlano indiscriminatamente di una crescita di "15 kg di muscoli", ma Ritchson ha chiarito che non si tratta solo di questo: "Semplicemente sono passato da 92 kg a 106 kg in otto mesi".

Le parole di Alan Ritchson

Nel corso dell'intervista, Alan Ritchson ha spiegato che in un primo momento era riuscito a costruire il suo fisico in maniera naturale, senza steroidi e senza testosterone. Questo, però, ha implicato una serie di problematiche. Per riprendere il fisico sfoggiato e prepararsi alla seconda stagione della serie tv, invece, l'attore ha assunto testosterone in sicurezza e sotto consiglio del medico: "È stato un dono perché adesso riesco a mantenere facilmente la mia stazza. Gli allenamenti sono veloci ed efficaci, forse 30 minuti al giorno".

In ogni intervista dicono che ho preso “15 kg di muscoli“, ma mi fermerei a “15 kg“. Non so quanto di quelli siano massa muscolare, semplicemente sono passato da 92 kg a 106 kg in otto mesi, ho mangiato tantissimo e non credo di aver messo solo muscoli. Sicuramente una buona parte, più della metà. Non ho preso né steroidi, né testosterone e infatti ho distrutto il mio corpo.

La dieta e l'allenamento di Alan Ritchson

Alan Ritchson ha preparato il suo corpo con un regime di allenamento molto intenso: corsa per 20 chilometri al giorno, esercizi a corpo libero, flessioni e burpees. Poi una dieta alimentare fatta all'80% di cibo pulito e per il restante di 20% di grande libertà mangiando quello che voleva: "Non mi sono negato una fetta di pizza, in quei giorni". Riguardo, invece alla dieta, Ritchson ha consumato soprattutto carne rossa, carne bianca, pesce e molte insalate e verdura, in quantità decisamente sopra la norma. Poi il consiglio: "Non c'è nulla che possa sostituire il duro lavoro, che si tratti di perdere peso o aumentare massa muscolare. Se vuoi perdere peso, dimagrire, aumentare la massa muscolare, brucia più di quanto assumi e fai in modo che il tuo cuore batta più di quanto non abbia fatto ieri".