Serale di Amici 2025, chi sarà eliminato: le anticipazioni della sesta puntata

Durante le prove generali del Serale di Amici, Francesco ha avuto un malore in studio. Il ballerino si è sentito male mentre provava alcune coreografie in vista della puntata di questa sera, sabato 26 aprile. "Non mi ricordo la coreografia, sto tremando come non mai, non so perché. Devo fare sei coreografie nuove, con la testa non ci sto", ha detto ai compagni. Non riuscendo a ballare poco dopo si è seduto, ha bevuto dell'acqua e mangiato qualcosa. "Sto sentendo un formicolio dappertutto. Mi sono alzato per andare a prendere l'acqua, mi sentivo strano per tutto il tempo", ha detto.