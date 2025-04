TrigNO e Chiara al ballottaggio ad Amici 24, ma Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare: “Nessuna eliminazione”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nessun eliminato nel corso della sesta puntata del serale di Amici 24. Nella puntata di sabato 26 aprile, al ballottaggio la ballerina Chiara Bacci e il cantante TrigNO, all'anagrafe Pietro Bagnagrande. Per i due concorrenti, che si sono innamorati nel talent di Maria De Filippi, è stato davvero emotivamente difficile affrontare la sfida. Ma Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare salvandoli entrambi. Maria De Filippi si è collegata con la casetta è ha fatto sapere loro:

Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare. Il suo voto è determinante, perché Amadeus ha votato per uno di voi e Elena D'Amario per l'altro. Quindi rimanete tutti e due. So per certo che non c'è nessuna eliminazione, almeno fino alla prossima settimana. All'inizio della prossima puntata, valuteremo se farvi esibire, poi verrà richiamato a votare o solo Malgioglio o tutta la giuria.

Pronta la reazione di TrigNo: "Ho pianto per nulla", poi ha baciato la sua fidanzata.

Nessun eliminato nella sesta puntata del Serale di Amici 24

TrigNo ha fatto fatica ad accettare l'idea del ballottaggio con Chiara Bacci: "Non sto capendo niente". Lo ha notato anche Maria De Filippi che ha provato a rasserenarlo: "Calmati, sei nel pallone totale. Lo vedo". La conduttrice, poi, ha provato a fargli vedere questa sfida dalla giusta prospettiva: "

Che si fa? Uno canta, l'altra balla. Siamo in televisione, è la garetta di un programma televisivo. Questo è un programma televisivo, poi c'è la vita. Conta più quella di questo.

Chiara ha ballato sulle note di Cercami di Renato Zero. TrigNo ha cantato Cento sigarette. In casetta, TrigNO ha confidato a Chiara: "Non ce la faccio qui senza di te". Poi, l'esito inaspettato.

Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare

Maria De Filippi ha chiesto alla giuria di votare. Cristiano Malgioglio si è rifiutato di farlo: "Maria mi dispiace ma stasera non voto, ho bisogno di riflettere. Scusami. Mi puoi anche licenziare. Sono due talenti meravigliosi e non voglio che vadano a casa. Non riesco a votare, la mia testa mi dice di no. Malgioglio non vota". Maria De Filippi ha replicato: "Matematicamente, se Amadeus e Elena hanno votato lo stesso, non c'è bisogno del tuo voto". Ma alla fine si è scoperto che il voto di Malgioglio era necessario a stabilire chi eliminare.

Cosa è successo durante la sesta puntata di Amici 24

La sesta puntata di Amici 24 si è aperta con un breve omaggio a Papa Francesco. Un video che riproponeva alcune sue parole pronunciate nel 2013: "Non lasciatevi rubare la speranza". Piccolo imprevisto durante un'esibizione della ballerina Alessia Pecchia. Una parte del vestito si è staccata e ha rischiato di farla cadere. Altro episodio degno di nota, la rissa tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo. Tra i due sono volate parole pesanti. Maria De Filippi è intervenuta. Al ballottaggio finale Nicolò, Chiara e Trigno. Nicolò si è salvato, dunque la sfida finale ha visto scontrarsi Chiara e TrigNO, con l'esito che abbiamo raccontato.