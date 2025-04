video suggerito

Rissa ad Amici 24 tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo: “Ignorante, mi sono fatto il c**”, interviene Maria De Filippi Volano stracci al Serale di Amici 24. Nel corso della puntata del 26 aprile, scoppia un’accesa lite tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

137 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rissa nella puntata di Amici trasmessa sabato 26 aprile. A litigare con toni decisamente troppo accesi sono stati Alessandra Celentano e Emanuel Lo. La maestra ha commentato l'esibizione del ballerino Francesco Fasano dicendo di avere notato dei miglioramenti, poi ha aggiunto: "Quando fai cose meno tecniche, ti perdi un po' e ti lasci andare e non devi". Emanuel Lo si è detto in disaccordo: "Secondo me devi lasciarti andare perché la danza non è matematica ma è arte". Così, è scoppiato il caos.

Amici 24, lite tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo

Alessandra Celentano, dopo essere stata contraddetta, ha replicato a Emanuel Lo: "Non dire stupidaggini. È meglio stare zitti quando si dicono cavolate. Tu troppo spesso dici cavolate. Ti rode perché tu certe correzioni non gliele puoi fare". E il maestro di rimando: "Tu puoi parlare solo di tecnica, l'arte non sai cosa sia. Posso dirti una cosa? Tu sei una ignorante. Tu ignori chi hai di fronte. Non sai chi è il tuo collega". Ovviamente Alessandra Celentano ha replicato che l'ignorante è lui: "Tu ignori quello che dici".

Nel programma di Maria De Filippi volano stracci

Emauel Lo ha ribadito di essere competente sulla danza classica: "Io ho studiato danza classica dai sei anni all'età adulta. So quello che dico". La sua collega, tuttavia, non ha mollato: "Non sai quello che dici, evidentemente l'hai studiata male". Il compagno di Giorgia non ci ha visto più: "Non essere offensiva. Io ho tutte le competenze per parlare anche del classico. Ho studiato, mi sono fatto il c***". Celentano, allora, ha replicato di non vedere tutta questa competenza. Emanuel Lo ha concluso: "Il mio pensiero è che la danza non è matematica ma è arte. Questa è una mancanza di rispetto, non ti sei informata sul collega che hai davanti". A questo punto è intervenuta Maria De Filippi:

Chi vede per la prima volta Amici può pensare che queste discussioni tra voi siano artefatte e invece. Amadeus dopo la prima puntata mi ha detto: "Non pensavo che la Celentano fosse così". Ma è così, lei dal nulla può esplodere.