video suggerito

Imprevisto in diretta per Alessia Pecchia mentre balla nel Serale di Amici 24: “Adesso cade” Imprevisto per Alessia Pecchia. La ballerina si è esibita nel corso della puntata di Amici trasmessa sabato 26 aprile. Purtroppo, mentre eseguiva una coreografia, ha perso una parte del vestito rischiando di cadere. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

158 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata di Amici 24 trasmessa sabato 26 aprile si è aperta con un ricordo di Papa Francesco. In un video le parole che il Sommo Pontefice ha rivolto ai giovani nel 2013: "Non lasciatevi rubare la speranza, per favore". Il pubblico ha applaudito . Poi, la puntata è entrata nel vivo. Non è mancato un piccolo imprevisto. Nella prima manche, la sfida tra Alessia Pecchia e TrigNO. La ballerina ha avuto un problemino durante la performance.

Amici 24, imprevisto per Alessia Pecchia durante la sfida con TrigNO

Alessia Pecchia ha eseguito una coreografia condita da un piccolo imprevisto, che tuttavia è stata in grado di gestire perfettamente. La performance era ispirata al Trono di Spade. Proprio all'inizio dell'esibizione si è staccato un drappo del vestito. La ballerina, come sanno fare i professionisti, non si è fermata né ha rimarcato l'accaduto. Al contrario ha continuato a danzare tenendo il drappo al centro della sua coreografia. Quando ha rischiato di cadere, perché la stoffa si è impigliata nella scarpa, l'ha lanciata via con il piede. Dopo l'esibizione ha raccolto i complimenti di Elena D'Amario e la preoccupazione di Maria De Filippi.

I complimenti di Elena D'Amario e la preoccupazione di Maria De Filippi

Dopo l'esibizione di Alessia Pecchia, Elena D'Amario ha voluto prendere la parola per rimarcare quanto la ballerina sia stata brava a proseguire nell'esibizione senza lasciarsi fermare dall'imprevisto:

Sei stata brillante e super intelligente a muoverti intorno a quel drappo del vestito che hai perso all'inizio. Hai continuato a danzare e muoverti intorno.

Maria De Filippi ha ammesso di essersi preoccupata: "A un certo punto ti si è incastrato nel piede e ho detto adesso cade". Fortunatamente non è successo. E Elena D'Amario ha concluso: "Brava, brava, brava".