Primo Reggiani: “Federica e nostro figlio Romeo hanno riempito il vuoto che c’era nella mia vita” Primo Reggiani, ospite del programma Verissimo, ha parlato della sua vita privata e di come la fidanzata Federica Pacchiarotti e il loro figlio Romeo siano riusciti a riempire il vuoto che c’era nella sua vita.

A cura di Daniela Seclì

Primo Reggiani bacia la compagna Federica Pacchiarotti

Primo Reggiani ha rilasciato un'intervista a Verissimo. L'attore è attualmente in tv. Infatti, è tra i protagonisti della fiction di Canale5 Il patriarca, dove interpreta l'ispettore Monterosso. Nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato della paternità e ha raccontato come lo abbia cambiato. Nel 2021, infatti, è nato Romeo, frutto dell'amore con Federica Pacchiarotti.

Primo Reggiani ha un figlio, Romeo ha cambiato la sua vita

Romeo, il figlio di Primo Reggiani e Federica Pacchiarotti

Nel 2021, Primo Reggiani è diventato padre. È nato Romeo. L'attore ha confidato che la paternità ha cambiato la direzione della sua vita: "Sono contentissimo. Prima di Romeo me la stavo vivendo male, questi 40 anni mi stavano un po' pesando. Arrivare al giro di boa…che poi non è ancora arrivato perché ne ho 39. Cosa non andava? A un certo punto fai inconsciamente un bilancio di quello che sei stato, di quello che sei, di quello che avresti voluto essere e di quello che forse sarai. Poi è arrivato Romeo e ho centrato il focus su di lui e basta. Per il resto, quello che è stato, è stato. Vivo con molta più spensieratezza. È stato una benedizione".

Primo Reggiani è fidanzato con Federica Pacchiarotti

Primo Reggiani e Federica Pacchiarotti

Primo Reggiani è fidanzato da sei anni con Federica Pacchiarotti, una donna estranea al mondo dello spettacolo. L'attore ha evidenziato come la sua compagna sia stata in grado di stravolgere la sua vita. Con il suo amore unito a quello del loro bambino, Romeo, è riuscita a colmare il vuoto che Primo Reggiani avvertiva: "Stiamo insieme da sei anni. È la donna della mia vita. Ha riempito quel vuoto che c'era. Non contenta mi ha dato anche la cosa più importante e bella che io abbia mai fatto, Romeo".