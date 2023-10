Lorenzo Remotti dopo il GF: “Sono tornato a fare il calzolaio, ma sogno di recitare in un film comico” Lorenzo Remotti, ospite della trasmissione Verissimo, ha parlato del suo ritorno alla normalità dopo la partecipazione al Grande Fratello.

Lorenzo Remotti ha rilasciato un'intervista a Verissimo dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello. Il concorrente ha raccontato a Silvia Toffanin di essere tornato a fare il calzolaio ma sogna un futuro nel mondo dello spettacolo:

Sono tornato a fare il calzolaio. Amo quello che faccio, anche se il mondo della televisione mi ammalia molto. Mi piacerebbe da morire. Mi piacerebbe fare un film comico perché noto che quando parlo con una persona, molte volte trasmetto un sorriso, trasmetto leggerezza. Un film comico sarebbe il mio sogno.

L'amore per la moglie Mariella, Lorenzo Remotti si commuove

Dopo aver parlato della sua infanzia felice e del vuoto lasciato dal padre, che gli ha sempre indicato la direzione giusta da seguire, ha avuto parole bellissime per sua moglie Mariella, che ha condiviso con lui tutte le tappe salienti della sua vita:

Ho avuto la fortuna di incontrare una donna, Mariella, che è meravigliosa. Tante volte voi donne ci aiutate tantissimo. Tante scelte che ho fatto, le ho fatte con lei accanto. Il parere di una donna fa tanto, tanto, tanto.

Ha ricevuto, poi, un dolce messaggio da parte della moglie che ha rimarcato come Lorenzo Remotti sia un padre presente per Dante e un marito premuroso: "Ti amo tanto, continua così e non cambiare mai". L'ex gieffino si è commosso.

Il figlio Dante e come la paternità lo ha cambiato

Lorenzo Remotti ha raccontato come è cambiata la sua vita con la nascita del figlio Dante: "Abbiamo fatto la fecondazione assistita. Abbiamo provato una volta. Anche se Mariella non aveva problemi e io non avevo problemi. A volte dicevo: "Vorrei avere un problema, perché almeno saprei cosa fare". E ha continuato: