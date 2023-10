Jennifer Lopez e le insicurezze sul suo corpo: “Mi chiedevo se sarei tornata come prima” In occasione dei Daytime Beauty Awards, Jennifer Lopez ha fatto un lungo discorso sul rapporto che ha avuto con il suo corpo dopo aver dato alla luce i suoi due gemelli: “Mi sentivo insicura e incerta e mi chiedevo se sarei mai tornata come ero prima, proprio come fanno tutte le neomamme”.

A cura di Sara Leombruno

Vera trendsetter dal carisma indiscutibile, Jennifer Lopez è da anni una delle icone di bellezza più seguite sulla scena mondiale. La fama e il successo, però, non hanno impedito all'attrice e cantante di vivere momenti no con il suo corpo. A raccontarlo è stata lei stessa al Taglyan Complex di Los Angeles, dove si trovava per consegnare al suo personal trainer Tracy Anderson il premio Outstanding Achievement in Fitness ai Daytime Beauty Awards. Mentre la protagonista di "Quel mostro di suocera" si trovava sul palco, ha raccontato di come Anderson l'abbia motivata a sentirsi meglio fisicamente dopo aver dato alla luce i gemelli Maximilian David ed Emme Maribel nel 2008.

Jennifer Lopez e le insicurezze sul suo corpo

"Ho riflettuto molto sulle versioni passate di me stessa per abbracciare pienamente chi sono oggi – ha esordito la popstar – E mi viene in mente quanto Tracy mi abbia ispirato e incoraggiato a celebrare ogni stato fisico del mio corpo nel corso degli anni e a continuare ad elevarmi man mano che la mia vita e le mie esigenze cambiavano". Lopez ha spiegato che il suo allenatore personale è entrato nella sua vita più o meno nello stesso periodo dei suoi gemelli, che ha avuto dal matrimonio con Marc Anthony finito nel 2014.

Ho incontrato Tracy subito dopo aver avuto i miei gemelli. L'ho chiamato in un momento in cui mi sentivo insicura e incerta, chiedendomi se sarei mai tornata come ero prima, come fa la maggior parte delle neomamme dopo il parto. A quel punto è entrato nella mia vita e mi ha aiutato ad abbracciare la nuova me stessa e a rendermi conto che avrei potuto essere più forte di quanto avessi mai fatto prima.

La vita della popstar tra famiglia e carriera

Alla premiere hollywoodiana del suo film Shotgun Wedding, la hitmaker aveva spiegato come riuscisse a bilanciare la carriera con l'essere madre dei suoi gemelli (ora quindicenni). "Faccio il meglio che posso – aveva raccontato – Non sono una che condivide la sua angoscia, non credo che questo sia un approccio giusto nella vita da artista. Cerco di mostrare sempre la migliore versione di me, ma sono un essere umano come tutti gli altri e a volte soffro in silenzio". Dal 2022, anno in cui si è sposata con Ben Affleck, Lopez è anche matrigna dei tre figli dell'attore: Violet Anne (17 anni), Seraphina Rose (13 anni) e Samuel (11 anni).