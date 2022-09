Enrico Papi su Totti-Ilary: “Sto con Francesco, lui è stato onesto” Il conduttore supporta Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi: “Si è espresso come fa sempre, in modo schietto e genuino. È stata un’intervista onesta, non artificiosa”.

Enrico Papi è pronto a una nuova stagione televisiva. Da stasera, infatti, il suo "Scherzi a parte" torna su Canale 5 ma intanto a fare notizia è il suo schierarsi a favore di Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi: "Totti è stato onesto: io sto con lui", è il titolo dell'intervista rilasciata al quotidiano Libero.

Le parole di Enrico Papi

"Difficile non esporsi per un vip", spiega Enrico Papi che con molto coraggio dice la sua sul gossip dell'anno. All'inizio, d'altronde, lui era un esperto di pettegolezzi col suo "Papi Quotidiani", programma televisivo italiano andato in onda su Mediaset Canale 5 nella fascia oraria del primo pomeriggio per due edizioni, comprese tra il 25 marzo e il 31 agosto 1996:

Quando sei un personaggio pubblico, sei sempre sotto i riflettori: non puoi pensare di esporti solo quando le cose ti vanno bene. Ognuno interpreta e gestisce questa rovescio della medaglia secondo la propria sensibilità. Ho apprezzato sia la scelta di restare in silenzio di Ilary sia la decisione di Totti, che non si è sottratto e ha parlato. Non sono d’accordo. Si è espresso come fa sempre, in modo schietto e genuino. È stata un’intervista onesta, non artificiosa.

Il rimpianto per Big Show e il sogno Sanremo

Lo scorso anno il suo "Big Show" non è andato bene, gli ascolti non lo hanno premiato: "Ci abbiamo provato: è stato un esperimento e non è andata, ma succede. Era un genere complicato da portare in tv perché era un mischione di show del passato. Il pubblico non mi ha seguito". E su Sanremo e la possibilità di essere simile ad Amadeus nella conduzione, scherza:

