“Tu chi sei?”, la prima volta di Francesco Totti a Mediaset per Ilary Blasi svelata da Gerry Scotti Il conduttore di Caduta Libera ricorda un aneddoto inedito su Francesco Totti e Ilary Blasi in una intervista a Panorama.

"E tu chi sei?". È cominciata così la storia di Francesco Totti a Mediaset per Ilary Blasi. Lo ha raccontato Gerry Scotti in una lunga intervista rilasciata per Panorama. Il presentatore, che ha esordito con la nuova stagione di Caduta Libera con una frecciata contro la Rai, ha ricordato di essere stato il primo a ‘benedire' l'unione, essendo testimone dell'arrivo del calciatore della Roma nel backstage di Passaparola, dove lavorava proprio Ilary Blasi. Quella storia d'amore era appena iniziata, poi è culminata con la nascita dei tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – fino alla separazione ufficializzata proprio questa estate.

Il racconto di Gerry Scotti

A Panorama, Gerry Scotti ha raccontato: "Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’, mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary'”. Un ricordo molto curioso, rimasto ancora inedito.

Il pensiero sulla rottura

Gerry Scotti ha voluto anche lasciare un pensiero sulla loro rottura, spiegando di aver vissuto a sua volta il divorzio: "Ho vissuto la loro storia d'amore da fratello maggiore e speravo, come tutti, che il loro sogno durasse per sempre. Ma ci sono passato anche io dal divorzio, so cosa significa quando la vita decide per noi". La vita privata di Gerry Scotti però, a differenza di quanto accaduto tra Ilary Blasi e Francesco Totti, è sempre stata tenuta privata, distante dai riflettori: "È stata una scelta naturale. Non me ne frega nulla della mondanità e tantomeno di mettere in piazza tutti i fatti miei. Ho avuto una vita privata tra alti e bassi, come tutti, ma ho fatto della continuità un punto di forza".