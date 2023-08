Costanza Caracciolo: “Christian Vieri da scapolo agguerrito a papà innamorato grazie alle figlie” Costanza Caracciolo ha parlato della sua splendida famiglia in un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze. L’imprenditrice e showgirl ha due figlie, Stella e Isabel.

A cura di Daniela Seclì

Costanza Caracciolo, in un'intervista rilasciata al settimanale Confidenze, ha parlato della sua splendida famiglia. L'imprenditrice e showgirl ha due figlie, Stella e Isabel, di quattro anni e mezzo e tre, avute dal marito Christian Vieri: "Siamo sempre tutti di corsa. Non c'è quiete, ma di certo tanta allegria, condita da qualche urlo tipo: ‘Lavati i denti'".

Costanza Caracciolo e il matrimonio con Bobo Vieri

Costanza Caracciolo ha dichiarato che nonostante abbia sempre sperato di creare una famiglia, ha avvertito il desiderio di maternità solo dopo essersi innamorata di Christian Vieri. La trentatreenne ha raccontato che padre è l'ex calciatore:

Fantastico, collaboratore, tenero. Vederlo con le bambine è bellissimo e loro sono decisamente "papone". È stato bravo fin da subito. Stella è nata con un cesareo d'urgenza. Dopo il parto ho faticato ad alzarmi per un po' e Christian è stato commovente: si occupava di tutto lui. Come si trasforma uno scapolo agguerrito in marito e papà innamorato? Tutto merito delle figlie, hanno un potere incredibile su di lui.

Costanza Caracciolo non ama guardare la tv e preferisce andare a letto presto, tuttavia ogni tanto si ritaglia del tempo per seguire dal vivo i programmi della Bobo Tv: "Mi diverto tantissimo. Tutto è nato, quasi per gioco, durante il lockdown da un'idea di Christian. È partito da Instagram, trasmettendo da casa. Oggi va in onda da studi veri, con sette programmi (si parla anche di calcio femminile) e picchi di 600.000 ascoltatori".

Leggi anche Lautaro Martinez papà bis, è nato il secondo figlio con la moglie Augustina Gandolfo

La ricetta per la felicità di Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo non ha dubbi. La sua ricetta per la felicità risiede nella famiglia: "Prima mi svegliavo sempre di malumore, era difficile parlarmi se non avevo preso il caffè. Oggi, invece, mi alzo dal letto sempre col sorriso". Infine, ha parlato degli hater che di recente hanno puntato il dito contro il suo aspetto fisico: