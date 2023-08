Lautaro Martinez papà bis, è nato il secondo figlio con la moglie Augustina Gandolfo Lautaro Martinez papà per la seconda volta: il calciatore dell’Inter e la moglie Augustina Gandolfo hanno accolto in famiglia il secondo figlio, Theo, dopo l’arrivo della piccola Nina nel 2021. Sui social la prima foto insieme: “Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita”.

A cura di Elisabetta Murina

Lautaro Martinez papà per la seconda volta. Il calciatore dell'Inter e la moglie Augustina Gandolfo hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio, Theo, dopo l'arrivo della piccola Nina nel 2021. Sui social la prima foto della nuova famiglia, per dare ai fan la bella notizia.

L'annuncio della nascita di Theo, il secondo figlio

È con una tenera foto di famiglia su Instagram che Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio, Theo. "Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita", si legge nella didascalia che accompagna l'immagine. "Felici di tenerti tra le nostre braccia. Tua sorella a casa ti aspetta per riempirti d'amore. Ora siamo in quattro. Benvenuto Theo, ti amiamo". La coppia, che è convolata a nozze lo scorso maggio, aveva già accolto in famiglia la prima figlia, Nina, nel 2021. E ora non vede l'ora di portare a casa il piccolo Theo e iniziare un nuovo capitolo delle loro vite.

La storia d'amore tra Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo

La storia d'amore tra Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez è iniziata nel 2018 e, secondo alcune indiscrezioni, a presentarli sarebbe stata Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi. Tre anni dopo i due hanno accolto in famiglia la loro prima figlia, la piccola Nina, nata nel 2021. Recentemente hanno anche coronato il loro rapporto diventando ufficialmente marito e moglie. La cerimonia si è svolta lo scorso maggio a Villa D'Este a Cernobbio, alla presenza di amici e parenti, dopo un'unione con rito civile celebrata a Milano qualche settimana prima. La nascita del secondo figlio Theo riempie ancora di più di gioia i neo genitori, che avevano reso nota la gravidanza lo scorso febbraio, scrivendo: "Non vediamo l'ora, la famiglia si sta allargando e non potremmo essere più felici".