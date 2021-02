Lautaro Martinez diventa papà per la prima volta. Oggi è nata Nina, la primogenita dell'attaccante dell'Inter. Ad annunciarlo con una fotografia sui social che lo ritrae insieme alla sua compagna Agustina Gandolfo e alla figlia sono stati gli stessi genitori.

“Nina, benvenuta nelle nostre vite amore nostro”, ha scritto infatti Agustina Gandolfo sul proprio profilo Instagram immortalando il primo abbraccio dei tre. “Grazie Agustina per avermi dato questa gioia immensa”, la didascalia con cui Lautaro Martinez ha accompagnato la prima foto di famiglia con la piccola Nina.

Momento d'oro dunque per il bomber che dopo un periodo di forma non brillante ha da poco ritrovato prestazioni e reti in campionato (un gol e due assist nell'ultimo match contro il Benevento), con il rinnovo di contratto (con sostanzioso adeguamento dello stipendio) che pare essere più vicino (l'ultimo incontro tra i suoi agenti e la dirigenza nerazzurra sembra aver ridotto notevolmente il gap tra richiesta e offerta), festeggia ora la nascita della prima figlia.

La piccola Nina porta evidentemente molto bene al papà dato che poche ore dopo aver appreso che Augustina fosse incinta il Toro aveva trascinato l'Inter nella semifinale di Europa League contro lo Shaktar Donetsk e adesso, poco prima che venisse al mondo, ha messo fine ad un digiuno di reti che durava da sei gare (4 in campionato e le due di Coppa Italia). E siamo certi che adesso farà di tutto per segnare il suo primo gol da papà per dedicarlo alla piccola Nina. La prima chance l'avrà prestissimo dato che domani sera a San Siro ci sarà la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus e in assenza dello squalificato Lukaku il peso dell'attacco nerazzurro per il derby d'Italia sarà quasi esclusivamente sulle spalle del neopapà.