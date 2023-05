Lautaro Martinez pronto per le nozze con Agustina Gandolfo: tra gli invitati anche Leo Messi Domani, scrive La provincia di Como, Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si giureranno amore eterno nella magica cornice del Lago di Como: tra gli invitati al matrimonio anche Leo Messi. Tutti i dettagli.

A cura di Gaia Martino

È in programma per domani il matrimonio di Lautaro Martinez con la futura moglie, Agustina Gandolfo. Si legge su La Provincia di Como che il campione del mondo con l'Argentina, fresco vincitore della Coppa Italia e in finale di Champions League con la maglia dell'Inter celebrerà l'amore con la compagna, incinta del loro secondo figlio, sul lago di Como dopo la romantica proposta di matrimonio fatta lo scorso febbraio. All'evento parteciperanno numerosi VIP del calcio.

Il matrimonio di Lautaro Martinez e Agustina Ganfolfo

Lautaro Martinez, secondo la Provincia di Como, sposerà domani la sua compagna Agustina Gandolfo. Il calciatore nerazzurro celebrerà il matrimonio con rito religioso sul Lago di Como, la festa invece a Villa d'Este. Il ricevimento, si legge, è previsto nella magica location dell'hotel di Cernobbio. Dopo il rito civile celebrato in gran segreto lo scorso 12 maggio, la coppia coronerà il loro amore con amici e parenti. Tra gli invitati ci sarebbero i compagni di squadra del calciatore ed anche il 7 volte Pallone d'oro Leo Messi, compagno di Nazionale di Lautaro.

La storia d'amore con Agustina Gandolfo

La storia d'amore con Agustina Gandolfo è nata nel 2018, coronata dalla nascita della prima figlia, Nina, nel 2021. La futura moglie di Lautaro Martinez, soprannominato anche El Toro, ha 27 anni ed è Argentina: è una modella che con il passare del tempo si è fatta conoscere in tutto il mondo. È anche fashion blogger ed ha un grande successo sui social: pare sia stata molto importante nel percorso di crescita calcistica del giocatore dell'Inter seguendolo passo dopo passo, ad ogni successo. Lo scorso febbraio ha annunciato che presto allargheranno la famiglia: "La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici. Non vediamo l'ora di avere un'altra personcina che illumini le nostre giornate e dia più gioia alla nostra casa", le parole a corredo di una foto con l'ecografia.