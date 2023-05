Lukaku e Meghan Thee Stallion sono una nuova coppia, avvistati mano nella mano alle nozze di Lautaro Romelu Lukaku e Meghan Thee Stallion sono una nuova coppia. Il calciatore dell’inter e la rapper americana sono stati avvistati mano nella mano al matrimonio di Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo a Villa d’Este. Brevi video e scatti che non lasciano dubbi: i due si stanno frequentando.

A cura di Elisabetta Murina

Romelu Lukaku e Meghan Thee Stallion insieme. Il centravanti dell'inter e la rapper americana, una delle più apprezzate al mondo, sono stati avvistati mano nella mano in occasione del matrimonio di Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo, che si è tenuto il 29 maggio a Villa d'Este, sul Lago di Como. I due sono una nuova coppia e non sono di certo passati inosservati.

Insieme al matrimonio di Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo

Alla feste per le nozze di Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo, oltre agli sposi, hanno attirato l'attenzione due invitati: Lukuau e Meghan Thee Stallion. Diversi i video e le foto che ritraggono i due e che in breve hanno fatto il giro dei social. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero arrivati all'evento tenendosi per mano e avrebbero passato la serata insieme, seduti allo stesso tavolo a chiacchierare. Poi alcuni scatti che li mostrano sempre per mano durante una passeggiata sul lungolago. Indizi che quindi non lasciano dubbi: sono una coppia a tutti gli effetti, anche se non si sa con precisione da quanto.

La love story tra Lukaku e Meghan Thee Stallion

Secondo alcune indiscrezioni, Lukaku e Meghan Thee Stallion si frequenterebbero già da qualche mese. Le loro strade si sarebbero incrociate grazie alla Roc Nation, l'etichetta discografica di Jay-Z, con cui entrambi hanno un contratto. L'avvistamento al matrimonio si tratta del primo ufficiale insieme, anche se nei giorni scorsi erano diversi gli indizi sui social. la rapper, in particolare aveva pubblicato alcuni scatti catti a Milano, in Piazza Duomo, comunicando ai fan di essere arrivata in Italia. L’attaccante nerazzurro è separato dalla modella belga Sarah Mens, che avrebbe frequentato per cinque anni, mentre Meghan Thee Stallion è stata fidanzata con il rapper Pardison Fontaine per oltre due anni.