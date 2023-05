Taylor Swift mano nella mano con Matty Healy, avrebbe ritrovato l’amore dopo la rottura da Joe Alwyn Taylore Swift avrebbe ritrovato l’amore dopo la rottura da Joe Alwin. La cantautrice è stata avvistata mano nella mano con Matty Healy, 34 anni, cantante e musicista inglese.

A cura di Elisabetta Murina

Taylor Swift avrebbe voltato pagina dopo la rottura da Joe Alwyn. Come mostrano le foto che circolano sui social, la cantante è stata avvistata mano nella mano con Matty Healy, cantautore e musicista inglese. I due passeggiano tenendosi per mano a New York, segno di una certa complicità. Che sia un nuovo amore?

Le foto di Taylor Swift mano nella mano con Matty Healy

Taylor Swift è stata avvistata mentre passeggia con Matty Healy a Casa Cipriani, New York. Secondo le indiscrezioni, i due si sono seduti uno accanto all'altra nel locale e camminavano tenendosi per mano. Pare che tra loro sia in corso una frequentazione e che il cantautore inglese sia stato avvistato in tutte e tre le date del tour di Swift a Nashville, da alcuni fan presenti all'evento. Non si sa quanto tempo fa sia iniziato il loro rapporto, ma sembra che stia procedendo per il verso giusto. Solo un mese fa, l'artista aveva annunciato la rottura dall'ex compagno Joe Alwin. Matty Healy ha 34 anni ed è un cantautore e musicista inglese, volto della band The 1975,

La rottura da Joe Alwyn

Solo un mese fa, Taylor Swift era finita al centro dei gossip per via della rottura da Joe Alwyn, suo compagno per oltre sei anni. Notizia che era stata diffusa dalla stampa americana e di cui non si conoscono le precise ragioni, ma pare che sia una separazione avvenuta in modo amichevole e "non sia stata drammatica". La relazione avrebbe fatto il suo corso, senza particolari rancori da nessuna delle due parti. Swift, 33 anni, al momento è impegnata nel suo tour The Eras e Alwyn non ha assistito a nessun dei suoi show.