Taylor Swift e Matty Healy continuano a frequentarsi, visti baciarsi nel backstage di un concerto Taylor Swift e Matty Healy fanno sul serio: dopo essere stati paparazzati mani nella mano, i due sono stati avvistati mentre si baciano nel backstage di un concerto della star. Non sono ancora usciti allo scoperto ufficialmente, ma ormai non ci sono più dubbi.

A cura di Elisabetta Murina

Sembra ormai che Taylor Swift e Matty Haealy siano una coppia a tutti gli effetti e che il loro amore proceda per il verso giusto. Dopo essere stati avvistati mano nella mano, People e Us Weekly fanno sapere che i due sono stati visti di nuovo insieme. Questa volta mentre si scambiavano alcuni baci nel backstage di uno dei concerti della cantante, che poco più di un mese fa aveva annunciato la rottura con Joe Alwyn.

Taylor Swift e Matty Healy avvistati mentre si baciano

La nuova coppia, stando a quanto si sa, non perde tempo. Il loro amore "sta procedendo velocemente" e, solo un paio di settimane dopo l'avvistamento mano nella mano, Taylor Swift e Matty Healy sono stati beccati mentre si baciano. Pare che trascorrano molto tempo insieme e che non si nascondano più, né durante le uscite con gli amici né nel backstage dei concerti della star. Ed è lì che, secondo una fonte, si stavano scambiando romantici baci. Non ci sono testimonianze fotografiche dell'avvenimento e i due non sono ancora usciti allo scoperto, ma ormai non ci sono più dubbi. Durante uno spettacolo a Foxborough, nel Massachusetts, Swift ha dichiarato di "non essere mai stata così felice".

Taylor Swift ritrova la felicità con Matty Healy

Dopo la rottura con Joe Alwyn, Taylor Swift ha voltato pagina. Circa un mese dopo, infatti, è stata avvistata per la prima volta con Matty Healy, cantautore e musicista inglese, frontman della band 1975. I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano a Casa Cipriani, New Tork, dove si tenevano per mano. Non si sa con certezza quando sia iniziata la loro frequentazione, ma quel che appare ormai evidente è che sta procedendo per il verso giusto. Di recente, poi, il cantautore inglese è stato avvistato in tutte e tre le date del tour di Swift a Nashville, da alcuni fan presenti all'evento.