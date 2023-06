Taylor Swift di nuovo single, è finita la frequentazione con Matty Healy: “Non erano più coinvolti” Dopo nemmeno un mese è finito il flirt tra Taylor Swift e Matty Healy. I due sono stati paparazzati insieme, per la prima volta, lo scorso maggio. Stando ad alcune indiscrezioni, si sarebbero lasciati perché non realmente compatibili e non più coinvolti.

A cura di Elisabetta Murina

È finita, forse ancor prima di iniziare, la relazione tra Taylor Swift e Matty Healy, leader della band 1975. I due avevano iniziato a frequentarsi dopo che la cantante aveva annunciato la rottura con lo storico compagno Joe Alwyn, a cui era legata da più di 8 anni. Una notizia che arriva all'improvviso, in modo inaspettato, dal momento che nell'ultimo periodo sono stati spesso avvistati insieme.

Perché è finita tra Taylor Swift e Matty Healy

Nonostante fossero stati paparazzati più volte insieme, tra Swift e Healy le cose non sono andate per il verso giusto. Stando a quanto riporta People, i due si sono lasciati perché non sarebbero "più coinvolti sentimentalmente". La star si sarebbe "divertita con lui", ma tra loro sarebbe sempre rimasta solo "una cosa casuale". Insomma, un flirt senza nessuna intenzione di diventare una relazione seria, specie per la cantante che era da poco tornata single dopo la storia con Joe Alwyn. Pare anche, secondo la versione di una fonte a Entertainment Tonight, che i due siano "estremamente impegnati" e che si siano accorti di non essere "realmente compatibili".

Il flirt tra Matty Healy e Taylor Swift

Dopo la rottura con Joe Alwyn, Taylor Swift aveva voltato pagina. Circa un mese dopo era stata avvistata per la prima volta con Matty Healy, cantautore e musicista inglese, frontman della band 1975. I due erano stati paparazzati mentre passeggiavano a Casa Cipriani, New York, dove si tenevano per mano. Di recente, poi, il cantautore inglese era stato avvistato in tutte e tre le date del tour di Swift a Nashville, da alcuni fan presenti all'evento. La rottura, quindi, è arrivata in modo del tutto inaspettato perché sembrava che tra loro la frequentazione procedesse a gonfie vele.