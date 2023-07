Maria De Filippi e il figlio Gabriele insieme in Sardegna, la prima estate senza Maurizio Costanzo Maria De Filippi si concede una pausa dal lavoro con suo figlio Gabriele, prima delle vere vacanze il prossimo mese. Questa sarà la prima estate senza Maurizio Costanzo e la conduttrice la trascorrerà nella casa di Ansedonia, circondata dagli amici più cari.

A cura di Ilaria Costabile

Non è ancora tempo di staccare dal lavoro per Maria De Filippi che, infatti, si trovava in Sardegna per registrare le ultime puntate di Temptation Island. Tra una registrazione, una riunione e altre beghe lavorative da risolvere, la conduttrice è riuscita a ritagliarsi anche uno spazio tutto per sé, da dedicare a suo figlio Gabriele. I due chiacchierano, giocano con Tommy, l'amico a quattro zampe di Gabriele a cui si divertono a lanciare un frisbee. Questa sarà la prima estate senza Maurizio Costanzo, che avrà inizio tra qualche settimana, quando gli impegni saranno messi in stand by e la regina della tv potrà godersi un po' di meritato riposo.

Maria De Filippi e il figlio Gabriele, foto del settimanale Chi

Una piccola pausa dal lavoro in compagnia del figlio

Come ha dimostrato anche in questi mesi particolarmente difficili, Maria De Filippi è una lavoratrice instancabile e fino all'ultimo momento è pronta a risolvere problemi, quando se ne presentano, o semplicemente a presenziare alle registrazione dei suoi programmi quando è necessario. Anche quest'anno, Temptation Island ha confermato di catturare l'attenzione del pubblico, divenendo un punto fermo della stagione estiva che, altrimenti, sarebbe a dir poco piatta. Ed è quindi per le ultime riunioni che la conduttrice è volata a Santa Margherita di Pula, per assistere alle ultime puntate del docu-reality e per poco più di una giornata l'ha raggiunta anche il figlio, Gabriele. Responsabile di Witty Tv, la web tv di Fascino, la casa di produzione diretta proprio dalla madre, il 31enne si è recato in Sardegna per completare alcune riprese e poi volare a Roma.

Maria De Filippi, il figlio Gabriele e il cane Tommy. Foto del settimanale Chi

La prima estate senza Maurizio Costanzo

La vera estate e quindi il vero relax inizierà ad agosto, anche se per poco, visto che la maggior parte dei programmi tv riprenderanno a settembre. Ed estate per Maria De Filippi e Gabriele significa trascorrere il tempo nella villa di Ansedonia, la casa che Maurizio Costanzo aveva tanto desiderato e nella quale si rifugiava appena possibile. Queste, però, saranno vacanze diverse, le prime senza il giornalista scomparso lo scorso febbraio. Ci saranno gli amici più cari a farle compagnia, colmando quel vuoto e allentando la malinconia che potrebbe presentarsi, insieme ai ricordi delle tante estati trascorse insieme.