Costanza Caracciolo: “Ho una diastasi addominale, ho letto commenti morbosi sul mio peso” Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la notizia e moglie di Bobo Vieri, racconta com’è cambiato il suo corpo dopo le due gravidanze affrontate. E svela l’impatto avuto da certi commenti social sul suo benessere mentale.

A cura di Stefania Rocco

Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la notizia, è diventata mamma per due volte nell’arco di appena tre anni. Due gravidanze affrontate a così breve distanza l’una dall’altra hanno comprensibilmente modificato il suo corpo, per poi portarla alla scoperta di una diastasi addominale per la quale le è stato consigliato di intervenire chirurgicamente. Intervistata da Ok Salute e Benessere, la 33enne madre di Stella e Isabel, ha raccontato in particolare che tipo di effetto hanno avuto certi commenti sul suo stato emotivo:

Dopo la nascita delle mie figlie, per esempio, qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme, alludendo anche che potessi essere nuovamente in dolce attesa subito dopo aver partorito. Credo che l’aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso.

Costanza Caracciolo: “Come le gravidanze hanno cambiato il mio corpo”

“Nel 2018 ho dato alla luce la mia prima bambina, Stella, e nel 2020, a soli 16 mesi di distanza, è nata la mia seconda figlia, Isabel. Tra una gravidanza e l’altra non ho avuto né il tempo né le energie per rimettermi in forma con un’attività fisica costante e un buon piano alimentare. Forse è per questo che i muscoli addominali, che normalmente sono paralleli e uniti da una fascia fibrosa centrale, non hanno retto, allontanandosi sempre di più gli uni dagli altri”, ha confessato Costanza. Solo successivamente, ha scoperto che era stata una diastasi addominale a modificare il suo addome:

Inizialmente credevo si trattasse di una condizione fisiologica, legata ai cambiamenti inevitabili del corpo durante le due gravidanze. Ma quando, a un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era verso di buttare giù la pancia, né col solito allenamento (che nel frattempo avevo ripreso) né con le indicazioni del nutrizionista, mi sono sottoposta a un’ecografia della parete addominale, su consiglio del mio medico di famiglia. È venuto fuori che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da ernia ombelicale.

I problemi di salute provocati dalla diastasi addominale

Costanza spiega che la diastasi non sarebbe solo un problema estetico. Tale condizione avrebbe provocato un certo numero di fastidi fisici: “La pancetta gonfia, soprattutto dopo i pasti, con la conseguente ma lieve perdita del punto vita, sono state il segno più evidente. Avevo anche qualche difficoltà digestiva e un senso di pesantezza a livello di stomaco e intestino. Contrariamente a quanto si pensi, la diastasi non è un disturbo esclusivamente estetico o che coinvolge solo la pancia. Nel mio caso, ad esempio, ha scatenato anche dei mal di schiena che interessano soprattutto la parte bassa. Si intensificano quando svolgo attività che richiedono un certo sforzo fisico. Alla lombalgia si aggiungono sporadici fastidi alle anche e al bacino”.

Le domande sul suo peso, Costanza Caracciolo: “Non tutte le donne riescono a reagire”

“La diastasi può creare un disagio interiore. Bene o male io sono sempre riuscita ad arginare i commenti e le domande morbose riguardo al peso o a eventuali nuove gravidanze. Ma non tutte le donne hanno la forza di reagire con una risata o una scrollata di spalle”, ha aggiunto Costanza, spiegando di essere riuscita a evitare che tali domande minassero la sua serenità. E in merito alla possibilità di intervenire chirurgicamente per superare questo problema, ha concluso: