Body shaming a Emma Marrone, la cantante replica: “Spacco il palco con il mio peso? Fate schifo” Emma Marrone, su Instagram, ha replicato al commento di una donna che puntava il dito contro il suo peso. Così, l’ha rimessa al suo posto.

A cura di Daniela Seclì

Emma Marrone ha replicato al commento di una donna che ha puntato il dito contro il suo peso. La cantante l'ha rimessa al suo posto, dimostrando di non essere disposta a tollerare il body shaming. Chi usa i social non può permettersi di fare il tiro a segno sperando che i personaggi noti contro cui si scagliano, abbiano la clemenza di non rispondere.

Il commento a Emma Marrone

Nella valanga di commenti che piovono regolarmente sotto ai post pubblicati su Instagram, la cantante Emma Marrone ha notato quello di una signora di nome Claudia. Quest'ultima ha fatto una battuta spiacevole sull'artista, sconfinando nella derisione e dunque, nel body shaming. Il commento diceva: "Emma tra poco spacca il palco se continua così", permettendosi di alludere a un presunto aumento di peso, con tanto di emoticon di risatina di scherno finale. Il commento, risalente a quattro giorni fa, è stato intercettato da Emma, che ha deciso di non lasciare correre.

La replica di Emma alla donna che ha puntato il dito contro il suo peso

Emma Marrone ha pubblicato nelle storie su Instagram lo screenshot del commento ricevuto dalla signora Claudia. Quindi ha deciso di rispondere. L'artista ha rimarcato come quello in questione sia un atteggiamento medievale, si è augurata che un giorno vengano tolti i social a persone che li usano solo per giudicare, insultare e ferire gli altri. Infine, ha espresso il suo disprezzo per l'utente che l'ha insultata. Le sue parole, pubblicate su Instagram, sono state:

Buongiorno dal medioevo. Per la signora Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a questa gente di mer**. Fai schifo Claudia, immensamente schifo.

Già in passato, la cantante salentina non si era tirata indietro quando si è trattato di rispondere agli hater. Stavolta avranno imparato la lezione?