La scaletta di 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada: gli ospiti Questa sera in onda su Rai Uno la replica di 20 anni che siamo italiani, lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada trasmesso il 29 novembre 2019. Tantissimi ospiti saliranno sul palco, tra cantanti e attori, per esibirsi insieme ai conduttori. L’elenco dei nomi e la scaletta.

A cura di Gaia Martino

Torna in onda "20 anni che siamo italiani": questa sera Rai Uno riproporrà lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada trasmesso il 29 novembre 2019. Il cantante napoletano e la celebre conduttrice e attrice intratterranno il pubblico in questo sabato 15 luglio 2023 con tanti ospiti e momenti celebrativi e di riflessione: racconteranno con gag, musica e monologhi, i loro primi 20 anni da italiani soffermandosi, inoltre, su come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti del Bel Paese. Ecco chi salirà sul palco nel corso della serata.

Gli ospiti di 20 anni che siamo italiani stasera su Rai 1

La puntata in replica in onda stasera, 15 luglio 2023, su Rai Uno di 20 anni che siamo italiani vedrà sul palco, insieme a Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, tantissimi ospiti. La cantante Gianna Nannini, poi Claudio Amendola, Giorgio Panariello, Amadeus. E ancora ci sarà Fiorella Mannoia, Mika, l'attore Marco Giallini, Umberto Tozzi con Raf. Si aggiungeranno ai conduttori nel corso della serata anche l'attrice Laura Chiatti, poi Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere e Morgan per regalare al pubblico un medley omaggio a Carosone. Infine ci sarà anche il rapper napoletano Luchè.

La scaletta di cantanti e attori con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada

Tra gag, monologhi e esibizioni a ritmo di musica, il pubblico di questa sera potrà trascorrere una piacevole serata con lo show in replica 20 anni che siamo italiani. Gli ospiti, tra cantanti e attori, dovrebbero esibirsi in questo ordine accompagnati dai padroni di casa, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada.

Marco Giallini

Mika

Giorgio Panariello

Raf e Umberto Tozzi

Fiorella Mannoia

Claudio Amendola

Gianna Nannini

Laura Chiatti

Gigi D'Alessio con Sergio Cammariere, Morgan e Raphael Gualazzi

Luchè

L’orchestra composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino sarà il centro musicale dello spettacolo.