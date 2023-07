Vanessa Incontrada: “Mio marito Rossano Laurini? Insieme da 16 anni. Mi piacerebbe un altro figlio” Ospite del podcast Mamma Dilettante, Vanessa Incontrada ha raccontato a Diletta Leotta la sua esperienza da mamma, dalla gravidanza al parto, fino alla crescita del figlio Isal, quasi 16enne. Poi sul rapporto con il marito Rossano Laurini avrebbe confermato il ritorno di fiamma: “Siamo insieme da 15 anni”.

A cura di Elisabetta Murina

Vanessa Incontrada è stata ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta. In attesa della sua prima figlia dal compagno Loris Karius, la giornalista sportiva ha chiacchierato con la sua ospite a proposito della gravidanza, dei figli e dell'amore. Incontrada è mamma di un ragazzo di quasi 16 anni, Isal, avuto con il marto Rossano Laurini.

La maternità di Vanessa Incontrada e il rapporto con il figlio Isal

Vanessa Incontrada, ai microfoni di Mamma Dilettante, ha ripercorso la sua esperienza da mamma, dalla gravidanza all'adolescenza del figlio Isal, passando per il parto e il rapporto con il marito. "Quando ho scoperto di essere incinta ero molto frastornata, per quanto fosse una cosa che desideravamo entrambi ho fatto due test di gravidanza perché non ci credevo", ha raccontato la conduttrice di Zelig.

Poi, un mese dopo la nascita del figlio, è tornata a lavorare per Zelig anche se, confessa, "ad oggi non so se lo rifarei, mi prenderei più tempo per lui", soprattutto dopo una "gravidanza difficile" sotto diversi punti di vista.

L'adolescenza appena iniziata del figlio Isal

Isal oggi ha quasi 16 anni ed è nel pieno dell'adolescenza. Vanessa Incontrada, chiacchierando con Diletta Leotta, ha raccontato di essere diventata più apprensiva con il passare dell'età: "Avendo ora un figlio, capisco cosa diceva e provava mia mamma, le paure e l'apprensione. Sono impaurita e vivo un pò male la crescita".

La conduttrice guarda la futuro e già immagina, con dispiacere ma soddisfazione, il momento in cui il figlio andrà all'università. Tuttavia, è contenta del loro rapporto, costruito senza tabù: "Sento di essere per lui un punto di riferimento per tante cose. A volte mi dà consigli, è molto protettivo, anche se non lo fa vedere".

Il rapporto di Vanessa Incontrata con il marito Rossano

Nel corso del podcast, Vanessa Incontrata ha parlato anche del rapporto con il marito Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. Era stata lei stessa, nel corso di un'intervista a Vanity Fair nell'estate del 2022, ad annunciare di essersi allontanata per una pausa di riflessione. Poi, nel maggio d quest'anno, alcune foto insieme sui social avevano acceso la speranza di un ritorno di fiamma. Chiacchierando poi con Diletta Leotta, sembra che la conduttrice abbia dato una ulteriore conferma: