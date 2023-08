Scontro social tra Daniele Dal Moro e Guendalina Canessa: “Vai avanti grazie ai soldi di papà” Botta e risposta tra Daniele Dal Moro e Guendalina Canessa, tra accuse reciproche e chat rese pubbliche.

A cura di Daniela Seclì

Battibecco social tra Daniele Dal Moro e Guendalina Canessa. Nei giorni scorsi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha invitato gli influencer a pagare almeno una cena ogni tanto, anziché tentare di ottenere tutto gratis in cambio di un tag. Così, è arrivata la reazione di Guendalina e il conseguente botta e risposta.

La reazione di Guendalina Canessa

Guendalina Canessa è apparsa in disaccordo con Daniele Dal Moro e ha accusato l'ex gieffino di andare avanti grazie ai soldi della sua famiglia. In un commento ha scritto: "Ma se non avessi i soldi di papino, lo faresti anche tu Danielino dai eh". E ha aggiunto:

Anche se siamo fortunati e abbiamo la copertura di un certo benessere, io da quando ho scelto di partecipare al primo reality ho deciso di rendermi indipendente. E uno come te non lo consiglierei neanche alla mia peggior nemica.

Daniele Dal Moro ha notato il commento e ha deciso di replicare pubblicamente, rispolverando una chat privata intercorsa tra lui e Guendalina Canessa.

Dal Moro pubblica una chat privata, ma Guendalina Canessa fa chiarezza

Daniele Dal Moro ha pubblicato un vocale in cui Guendalina Canessa gli chiedeva di contattare su Instagram una sua amica, che avrebbe voluto presentargli. L'ex gieffino ha commentato:

A parte che mio padre non mi dà soldi e io ho diverse attività che mi garantiscono un tenore di vita più che soddisfacente senza bisogno di passare da terzi. Tu parli sulla base di cosa? Canessa ma fammi capire… Ce l’hai con me perché non sono stato con qualcuna delle tue amiche? Continua a dilettarti nella vecchia arte del marchettaggio (anche per le tue amiche) della quale tu sei pioniera senza rompere il c**o a chi non ti c**a. Tieni sti dieci euro.

Guendalina Canessa non si è scomposta più di tanto. In una serie di storie pubblicate su Instagram (vedi video in alto, ndr) ha chiarito che il vocale risale a anni fa: "Non ricordo neanche chi fosse l'amica che volevo presentargli. Anni fa pensavo che Daniele fosse una brava persona, poi col tempo ho capito che non è così. Adesso so chi è, è una persona che a me non piace".