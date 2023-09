Guendalina Canessa urla in centro a Milano, inferocita coi ragazzini: “Siete dei bruciati”

Guendalina Canessa è una furia. In due storie Instagram racconta di aver sorpreso dei ragazzini prendere a calci un piccione in Piazza Duomo e di avergli urlato contro. Nelle storie, la modella è davvero incontrollabile e sembra quasi in preda a una crisi di panico mentre se la prende coi ragazzini, con una generazione intera e con i loro stessi genitori: "Vi piacerebbe se io vi prendessi a calci nel culo?".

Guendalina Canessa ha espresso indignazione e rabbia per il brutto episodio al quale ha assistito: "Sono una bestia! C'era questo ragazzino che ha iniziato a prendere a calci un piccione, e voi direte: un piccione? E gli ho detto: scusami, scusami, ti piacerebbe se ti prendessi io a calci nel culo? Pure i piccioni? Cazzo, sì: io rispetto pure i piccioni".

L'ex modella e personaggio televisivo ha accusato la nuova generazione di essere una "generazione di bruciati", poi ha cercato di porre l'attenzione sull'insensibilità da parte dei più giovani. Di chi sono le colpe?, si chiede apertamente. E si scaglia duramente anche contro i genitori: "Mi vergogno per i vostri genitori e mi fanno schifo pure i vostri genitori". Un monito durissimo che ha fatto il giro del web.

Siete una generazione di bruciati, di bruciati, mi fate schifo. Dico a voi ragazzini e ragazzine di merda! A chi devo fare la colpa io? Devo dare la colpa ai social? Ai TikTok? A quei video di merda di TikTok? O devo dare la colpa ai genitori – adesso mi investono! – ma come vi può venire in mente di prendere a calci un povero animale che non v'ha fatto niente e non vi dà fastidio. Ragazzi, io non ce la faccio, mi sono messo a urlare in Piazza Duomo, sono stufa e mi fate schifo. Siete una generazione di merda, mi vergogno per i vostri genitori e mi fanno schifo pure i vostri genitori! Merde!