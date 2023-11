Will Smith e il gossip sull’amore gay: “Sorpreso in rapporti sessuali con Duane Martin”, lui replica In un’intervista a Tasha L, l’ex assistente personale di Will Smith mette in circolo il pettegolezzo su una presunta relazione omosessuale che l’attore avrebbe avuto con il collega Duane Martin, con il quale ha condiviso il set della fortunata serie Il Principe di Bel Air. “Sono entrato in camerino e mi sono imbattuto in questa scena”.

Will Smith respinge le voci su una presunta relazione omosessuale. A lanciare il gossip, che l’attore si è trovato costretto a smentire prontamente, è un’intervista rilasciata dal suo ex assistente Bilan, che ha raccontato di aver sorpreso l’attore con il collega Duane Martin, con il quale ha condiviso il set della fortunata serie Il Principe di Bel Air.

La testimonianza del presunto rapporto omosessuale

Bilal ha raccontato di essere stato l’assistente personale di Will Smith per diverso tempo e ha detto di considerarsi una delle persone a lui più vicine in assoluto. Ecco perché le sue dichiarazioni, arrivate come un fulmine a ciel sereno in un’intervista rilasciata a Tasha L, hanno fatto il giro dei media. “Ricordo benissimo la scena”, racconta l’uomo nel dettaglio il momento in cui avrebbe sorpreso Will Smith in una relazione omosessuale. “Ho aperto la porta del camerino di Duane, che recitava in Willy-Il principe di Bel Air ed è allora che l’ho visto fare sesso con Will. Erano su un divano, io mi sono in battuto in questa situazione per caso”. Ha definito la reazione dell’attore come quella di “un cervo alla luce dei fari”. Immediata la replica di Will Smith che, tramite un suo portavoce, ha rilasciato una nota a TMZ per smentire il racconto: “Tutta questa storia è stata completamente inventata. Smith sta considerando la possibilità di intraprendere un'azione legale”.

Il divorzio dalla moglie Jada Pinkett Smith

L’uomo ha aggiunto dettagli anche sulla separazione dalla moglie Jada Pinkett per Will Smith, una vicenda che sarebbe stata tenuta in segreto a lungo e della quale si è iniziato a vociferare solo nell’ultimo anno. “Loro in realtà sono già separati da sette anni”, racconta Bilal, che lascia intendere di conoscere molto bene le dinamiche personali dell’attore. Poi gli lancia un’ulteriore stoccata: “Se una donna è abituata a certe dimensioni, non puoi pensare di soddisfarla con ciò che tutti definiscono un "mignolo". Jada era una delle attrici più desiderate e per Will sposarla, è stata una vittoria”.