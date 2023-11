“Ho visto Will Smith fare sesso con un collega”, la smentita dell’attore alle parole dell’ex assistente L’ex assistente di Will Smith, Brother Billaal, ha raccontato in un’intervista di aver visto l’attore in atteggiamenti intimi con il collega Duane Martin. Smith, però, ha smentito queste dichiarazioni dicendo di voler ricorrere a provvedimenti legali.

A cura di Ilaria Costabile

In poche ha fatto il giro del mondo la dichiarazione dell'ex assistente di Will Smith, ovvero Brother Bilaal, secondo cui il divo di Hollywood avrebbe avuto un rapporto sessuale con un suo collega, ovvero Duane Martin e che lui li avrebbe sorpresi proprio mentre si stava consumando l'amplesso. La smentita da parte di Smith è arrivata poco dopo, attraverso un suo portavoce, raggiunto da Tmz.

Le rivelazioni intime su Will Smith

In un'intervista concessa a Tasha K, Bilaal ha parlato del suo rapporto con Will Smith, quando era suo assistente. Una collaborazione durata anni, durante la quale si sarebbero verificati anche episodi che lui stesso avrebbe fatto fatica a dimenticare e che ha raccontato per la prima volta ai microfoni del podcast Unwine with Tasha, dove ha dichiarato di aver visto con i suoi occhi l'attore in circostante intime con il collega Duane Martin:

Ricordo benissimo la scena. Ho aperto la porta del camerino di Duane ed è stato allora che l'ho visto fare sesso con Will. Erano su un divano e io mi ci sono imbattuto per caso.

A questa dichiarazione ha poi aggiunto un ulteriore commento sulla reazione avuta in quel momento da Smith: "È stata come quella di un cervo alla luce dei fari". Ma Bilaal non si è fermato qui e, anzi, ha parlato anche del matrimonio tra il divo e Jada Pinkett, facendo anche delle allusioni piuttosto intime sulla coppia:

Jada era una delle attrici più desiderate e per Will sposarla è stata una vittoria. Loro, in realtà, sono separati già da sette anni. Se una donna è abituata a certe dimensioni, non puoi pensare di soddisfarla con ciò che tutti definiscono un mignolo.

La smentita di Will Smith

Da parte di Duane Martin non c'è stato alcun commento, mentre non è tardata ad arrivare la smentita da parte di Will Smith. L'attore, servendosi di un portavoce, ha fatto sapere tramite le pagine di Tmz che quanto rivelato dal suo ex assistente non corrisponde alla verità: "Questa storia è completamente inventata e quanto affermato è inequivocabilmente falso", è scritto sulla testata. Inoltre pare ci sia la volontà da parte del divo di procedere per vie legali contro Bilaal.