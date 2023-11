Manuel Bortuzzo e il gossip sulla nuova fidanzata, la foto insieme sui social: “Il mio amore” Ad un anno dalla rottura con la giovane Tiktoker Angelica Benevieri, l’atleta paralitico avrebbe ritrovato l’amore, lasciandosi andare all’affetto per Ilenia Caccavale, 31enne romana titolare di un ristorante di cui Bortuzzo è da tempo cliente abituale e che è già mamma di due bambini.

A cura di Giulia Turco

Manuel Bortuzzo avrebbe ritrovato l’amore. L’atleta paralimpico, che da Treviso si è trasferito a Roma e che continua regolarmente i suoi allenamenti in vasca, trova spazio per nuove conoscenze sentimentali. Dopo la frequentazione in tv con Lulù Selassié e la storia d’amore con Angelica Benevieri che non ha avuto lieto fine, il nuotatore si sarebbe lasciato andare di nuovo al sentimenti, avvicinandosi ad una nuova ragazza.

Chi è Ilenia Caccavale presunta nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

Si tratta di Ilenia Caccavale, 31enne romana che è titolare di un ristorante nel quartiere di Mezzocamino, del quale Bortuzzo e la sua famiglia sono da tempo clienti abituali. È mamma di due figli, un maschietto di nome Nathan e una femminuccia di nome Michelle, e da tempo è vicina a Manuel Bortuzzo. A far scattare il gossip e a far pensare che tra lei e il nuotatore ci sia di più che un semplice affetto sono state le recenti stories pubblicate da entrambi, che mostrano lo scatto delle foto mani unite con la frase “Il mio amore” con un cuore rosso. Al momento i due non hanno aggiunto di più sul loro rapporto.

L'addio ad Angelica Benevieri, i trascorsi sentimentali del nuotatore

Un anno prima Manuel Bortuzzo chiudeva la relazione con Angelica Benevieri, la giovane TikToker finita al centro delle polemiche per un video in cui, qualche mese prima, ironizzava sulle persone disabili. “Non mi ha lasciata lui, l’ho lasciato io”, ha fatto sapere ad ottobre 2022 la ragazza, con una diretta su Instagram. “Non l’ho usato e non avevo nessun bisogno di visibilità per fare le copertine”, ha assicurato. “Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni, la lascia andare. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”. Dal canto sui, Manuel Bortuzzo ha preferito non aggiungere altro e ha lasciato che la relazione si concludesse anche da un punto di vista mediatico. D’altronde il nuotatore è sempre stato piuttosto allergico al gossip.