Igor Zeetti ha una nuova fidanzata dopo la rottura con Perla Vatiero, la foto sui social Dopo aver annunciatola rottura da Perla Vatiero ad inizio ottobre, l’ex tentatore ha trovato un nuovo amore. Sui social pubblica una foto insieme a Giulia Colacchi, modella classe 2002 originaria di Anzio. A quanto pare Igor non avrebbe intenzione di stare a guardare le vicende di Perla, che presto entrerà al GF insieme al suo ex Mirko Brunetti.

A cura di Giulia Turco

Dopo l’esperienza a Temptation Island e alla frequentazione estiva con Perla Vatiero, l’ex tentatore Igor Zeetti avrebbe ritrovato l’amore con una nuova ragazza. Mentre l’ex fidanzata di Mirko Brunetti è pronta a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello (si vocifera già di un’entrata in scena anche per Greta), Igor non avrebbe nessuna intenzione di versare lacrime amare.

Chi è Giulia Colacchi, la nuova fiamma di Igor Zeetti

È su Instagram che il ragazzo ha condiviso uno scatto rivelatore, pubblicando il riflesso di un selfie insieme ad una nuova ragazza, con tanto di cuoricino rosso. Si tratta di Giulia Colacchi, una modella che negli ultimi anni è arrivata tra le finaliste del concorso nazionale di Miss Italia e che è stata decretata vincitrice del titolo Miss Teengaer orginal. Sui social, naturalmente, ha già diverso seguito. Classe 2002, stando agli indizi social sarebbe originaria di Anzio e sarebbe una tifosa laziale, passione che le è stata trasmessa dalla sua famiglia, come ha dichiarato in alcune interviste in qualità di Miss.

Perché è finita tra Igor e Perla

Ad inizio ottobre, via social, Igor ha raccontato ai suoi follower l’epilogo della frequentazione con Perla Vatiero. Dopo essersi avvicinati nell’ambito di Temptation Island, i due si sarebbero frequentati per tutta l’estate, trascorrendo insieme bei momenti, ma apricando alla conclusione di voler prendere strade separate. “I presupposti per una storia bellissima c'erano tutti ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili”, ha spiegato l’ex tentatore. "Purtroppo l'amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate passate insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggior serenità”.