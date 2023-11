Angelica sulle foto social assenti col fidanzato: “Non ci piace, per questo non ne abbiamo” Dopo la questione del mancato bacio al GF, ora Angelica si trova costretta a dare giustificazioni anche sulla quasi totale assenza di foto social insieme al fidanzato Riccardo. In effetti le testimonianze pubbliche del loro amore sono quasi nulle. “Non ci piace proprio, che vi devo dire?”, si è giustificata lei.

A cura di Giulia Turco

(per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Niente baci e niente foto. Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli si confermano una coppia piuttosto sui generis, almeno se si considerando i tempi social. 26 anni lei e 29 anni lui, Angelica e Riccardo hanno destano non poche perplessità al pubblico del Grande Fratello che in parte sospetta ci sia qualcosa sotto alla loro storia d’amore. C’è chi pensa persino che Riccardo sia un attore arruolato per fare clamore attorno alla concorrente, una sorta di Mark Caltagirone per intenderci.

Il mistero delle foto social di Angelica e Riccardo

Dopo la questione del mancato bacio, ora Angelica si trova costretta a dare giustificazioni anche sulla quasi totale assenza di foto social insieme al suo fidanzato Riccardo. In effetti le testimonianze pubbliche del loro amore sono praticamente nulle, se non si conta una foto scattata a Roma, con la coppia di spalle, pubblicata sul profilo di Angelica nel 2022, e una in montagna rinvenuta dai fan sul web, pescata dalle Instagram Stories di Angelica. Quel che è certo è che Riccardo Romagnoli non è un tipo da social. Nella vita planning and control manager per una nota società di energia, il 29enne si limita a LinkedIn, dove racconta di essere appassionato di padel e di aver girato il mondo per lavoro. “Non ho foto con Rick perché non ci piace, non ci facciamo le foto, così come non ci siamo baciati in diretta. Che vi devo dire?”, si è giustificata lei. Non abbastanza, per ora, per togliere ai fan il sospetto che non si tratti di una vera storia d’amore.

Nessun bacio durante l’incontro al GF tra Angelica e Riccardo

“Mi spiace, ma questa te la boccio: almeno un bacio! Rischi di non vederlo per altri due mesi. Se fosse venuto qui mio marito, altro che bacio!”, l’ha stuzzicata Jill Cooper. In effetti non è passato inosservato il fatto che i due amanti non si siano scambiati alcun gesto di affetto da un punto di vista fisico, il che ha alimentato i sospetti, dentro e fuori dalla Casa. “Non mi aveva mai detto certe cose, non siamo da grandi dichiarazioni. Non l'ho nemmeno baciato, per me era importante la nostra connessione di cervelli”, ha spiegato Angelica. “So che è strana questa cosa del bacio ma siamo una coppia così, in pubblico mai. Non avevo nemmeno bisogno di baciarlo”.