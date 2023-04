Vittoria Deganello è diventata mamma, è nata la piccola Ginevra Vittoria Deganello è diventata mamma, nella giornata di martedì 25 aprile è nata la sua piccola Ginevra. L’ex corteggiatrice ha pubblicato le prime foto insieme alla bimba su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Vittoria Deganello è finalmente diventata mamma, l'ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram due scatti che la vedono intenta ad abbracciare la sua bambina, a cui ha dato il nome di Ginevra.

L'annuncio della nascita

"Non vedo l'ora di vivere la mia vita insieme a te" scrive Vittoria Deganello annunciando la nascita della sua bambina, che guarda amorevolmente a poche ore dal parto, stringendola tra le braccia e avvolta in una copertina rosa. Un messaggio che ha un doppio significato per l'ex corteggiatrice che in questi lunghi mesi di gestazione ha raccontato la sua storia, quella di una mamma innamorata della sua bambina e disposta a qualsiasi cosa pur di garantire il meglio per la creatura che porta in grembo, nonostante le difficoltà e le sofferenze seguite alla fine della storia con Alessandro Murgia, padre bella piccola Ginevra. Il calciatore, pur avendo dichiarato sin dall'inizio della gravidanza che si sarebbe preso cura di sua figlia, non ha mai avuto ripensamenti in merito all'idea di poter riprovare a costruire un rapporto con la sua ex compagna. Deganello, quindi, ha affrontato tutto il percorso da sola, senza mai abbattersi.

Il racconto delle ore prima del parto

In questi mesi non sono mancati aggiornamenti costanti per i suoi followers che hanno seguito passo dopo posso il percorso di Vittoria Deganello, supportandola e mostrandole il loro affetto e anche preoccupazione se, per qualche ragione, sembrava latitare sui social. Infatti, anche qualche ora prima del parto, l'influencer ha pubblicato su Instagram una storia che la ritraeva sfinita dalle continue contrazioni e nella quale scriveva: