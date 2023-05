Vittoria Deganello e la verità sul rapporto con Alessandro Murgia: “Avvocati di mezzo” Vittoria Deganello ha risposto, su Instagram, alle domande degli utenti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha colto l’occasione per fare delle precisazioni circa l’attuale rapporto con Alessandro Murgia, padre di Ginevra.

A cura di Daniela Seclì

Lo scorso aprile Vittoria Deganello è diventata mamma. È nata la piccola Ginevra. La bambina è frutto della relazione avuta dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne con il calciatore Alessandro Murgia, un rapporto finito in modo burrascoso. In queste ore, Deganello ha risposto alle domande degli utenti che la seguono su Instagram. Così, ha chiarito l'attuale situazione con il padre della piccola che, a suo dire, l'avrebbe lasciata da sola durante la gravidanza.

Vittoria Deganello parla dell'attuale rapporto con Alessandro Murgia

Una delle prime domande a cui Vittoria Deganello ha risposto si riferiva al suo ex compagno, Alessandro Murgia, fratello della ex concorrente del Grande Fratello Vip Nicole Murgia. Un utente ha voluto sapere quale sia l'attuale rapporto tra lei e il padre di Ginevra. Lo scenario non sembra essere particolarmente roseo. La replica di Deganello è stata:

Come già vi dissi, vorrei non ascoltaste voci esterne che descrivono il tutto con grande superficialità. Ci sono degli avvocati di mezzo, appena avrò chiaro io in primis e sarà chiara tutta questa situazione, sarò la prima a farvelo direttamente sapere. Grazie.

Alessandro Murgia presente durante il parto di Vittoria Deganello

Intanto, nel giorno in cui Ginevra è venuta alla luce, Nicole Murgia era intervenuta sui social per difendere il fratello Alessandro. L'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva chiarito l'intenzione della sua famiglia di tenersi alla larga da "teatrini social" e aveva assicurato che il calciatore fosse in ospedale per abbracciare la sua bambina: