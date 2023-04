Nicole Murgia sul parto di Vittoria Deganello: “Mio fratello è lì perché è il papà, abbiate rispetto” Vittoria Deganello ha partorito la prima figlia, Ginevra, nata dalla passata relazione con Alessandro Murgia. Il calciatore è stato in clinica con la figlia appena nata e la neo mamma, le parole della sorella Nicole Murgia: “Bisogna avere tatto e delicatezza nell’affrontare determinate situazioni”

A cura di Gaia Martino

Ieri, martedì 25 aprile, Vittoria Deganello ha partorito la sua prima figlia, Ginevra, portata in grembo per 9 mesi senza la vicinanza del compagno, papà del bebé. L'ex corteggiatrice ha concepito la sua bambina appena nata mentre metteva un punto alla relazione con Alessandro Murgia, calciatore e fratello dell'ex concorrente del GF VIP, Nicole Murgia. È proprio quest'ultima a mettere a tacere il chiacchiericcio che ha generato la notizia del parto nelle ultime ore: ecco le sue parole.

Le parole di Nicole Murgia

Nicole Murgia a poche ore dal parto di Vittoria Deganello ha chiesto ai followers e agli utenti di Instagram di rispettare il momento che la sua ex cognata e la sua famiglia stanno affrontando. "Lo so che è nata Ginevra, è la figlia di mio fratello e mio fratello è là, perché è il papà", le prime parole in una IG story. "Non ho bisogno di teatrini social, ci sono dei bambini di mezzo, ci sono famiglie di mezzo e bisogna avere tatto e delicatezza nel sapere affrontare determinate situazioni. Certe cose vanno fatte in privato" ha concluso.

Il parto di Vittoria Deganello

Ieri pomeriggio Vittoria Deganello ha annunciato ai suoi follower di aver messo al mondo Ginevra, la sua prima figlia. "Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te" ha scritto la neo mamma che ha vissuto i nove lunghi mesi della gravidanza sola, senza il compagno e papà della bimba, Alessandro Murgia, al suo fianco. Il calciatore aveva lasciato la moglie per Vittoria Deganello, poi ha deciso di tornare sui suoi passi dopo la notizia della gravidanza della nuova fidanzata. Fu Nicole Murgia, a pochi mesi dal parto, a fare chiarezza sulla situazione familiare delicata chiarendo che il centrocampista della SPAL avrebbe riconosciuto la figlia in arrivo: "Sta per diventare padre per la terza volta, il figlio è riconosciuto quindi tranquilli".